تقلبات حادة وسريعة خلال الفترة الانتقالية بين الشتاء والصيف

أشارت إدارة الأرصاد الجوية اليوم الى أن الطقس سيكون مشمساً اليوم وغداً فيما ستتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي السبت المقبل، لافتة الى أن الطقس سيشهد تقلبات حادة وسريعة خلال هذه الفترة الانتقالية بين فصلي الشتاء والصيف.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح صحفي إن «درجات الحرارة تميل للارتفاع التدريجي خلال هذه الفترة الانتقالية وتنشط الرياح المثيرة للغبار التي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على فترات».

وأضاف إن «طقس اليوم يكون مشمساً معظم الوقت والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول الى شمالية غربية في وقت لاحق لتتراوح سرعتها بين 15 و50 كيلومترا في الساعة ومثيرة للغبار على بعض المناطق».

وأوضح أن «الطقس الليلة سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 14 و16 درجة مئوية والبحر خفيفا الى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه بين قدمين وخمس أقدام».

وذكر إن «من المتوقع أن يكون الطقس نهار غد (الجمعة) دافئاً والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 و32 كيلومترا في الساعة»، مبيناً أن «درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج الذي يبلغ ارتفاعه من قدمين الى أربع أقدام».

وأفاد بأن «الطقس مساء غد سيكون معتدلا والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة من 6 الى 28 كيلومترا في الساعة»، متوقعا «أن تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 12 و15 درجة مئوية، وأن يكون البحر خفيفا الى معتدل الموج بين قدم وأربع أقدام».

وقال القراوي إن «خرائط الطقس تشير الى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يتقدم تدريجياً بعد غد (السبت) ويتعمق ليظهر تأثيره الواضح مساء ذلك اليوم»، متوقعاً «أن تتكاثر السحب تدريجياً نهار السبت وتكون الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة تتراوح سرعتها بين 10 و32 كيلومترا في الساعة».

ولفت إلى أن «درجة الحرارة العظمى المتوقعة نهار السبت ما بين 26 و28 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه من قدم الى أربع اقدام».

أما عن الطقس مساء السبت، فقال إنه «سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة»، وأشار إلى أن «الحرارة الصغرى المتوقعة مساء السبت تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا الى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدم وأربع أقدام».