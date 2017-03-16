براءة متهمين من قضية تزوير الجنسية

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سرور برغل ومحمد شتا حكم محكمة الجنايات ببراءة متهمين من الإشتراك مع متهم

ثالث في قضية تزوير المستندات المتعلقة بالجنسية الكويتية من شهادة ميلاد وجواز سفر وبطاقة مدنية وقررت وقف نظر القضية بالنسبة للمتهمين الاول والثالث والمدانين غيابيا بالحبس 5 و15 سنة وبالنسبة للمتهم الثاني بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن التهمة الأولى المسندة إليه .

وكانت النيابة العامة قد إتهمت المتهم الأول بتزوير محررات رسمية بقصد إستعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي بلاغ الميلاد وشهادة الميلاد وشهادة اثبات الجنسية والبطاقة المدنية وجواز السفر للمتهم الثالث وإدعى كذبا أنه إبنه في حين إتهم الثاني والثالث بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على إرتكاب الجرائم المنسوبة إليه وأمداه بصورة شخصية للمتهم الثالث ومبالغ نقدية ، وإتهم الثالث أيضا بتزوير محررات رسمية في ملف الجنسية وتجديد بقية مستنداته والحصول على 129 ألف دينار قيمة رواتب من وظيفته رقيب بإدارة امن الحدود في وزارة الداخلية وإتهم أيضا المتهمان الاول والثاني بالاشتراك مع المتهم الثالث في جريمة بيع الجنسية عندما ساعداه وأمداه بالمسندات اللازمة رغم علمهما أنها مزورة .

وامام الجنايات دفع المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن المتهم الثاني بسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة عن التهمة الاولى المسندة إليه والبراءة له من التهمة الثانية وهو ماخلصت إليه محكمة الجنايات في حكمها بالنسبة للمتهم ال ثاني عن التهمة الاولى وببراءة المتهمين الاولى والثاني من التهمة الثانية المسند إليهما وغيابيا بحبس الاول 5 سنوات عن التهمة الاولى المسندة إليه والحبس 15 سنة