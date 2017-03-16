فيروس 'غامض' يودي بحياة 3 أطفال في مصر

أعلن وزير الصحة المصري، أحمد عماد الدين، اليوم الخميس، عن وجود فيروس غير معروف ببلاده، تسبب في وفاة 3 أطفال شمالي القاهرة.

وقال عماد الدين فى تصريحات على هامش حضوره احتفالية يوم المرأة بكلية البنات، بمنطقة مصر الجديدة، شرقي القاهرة، إن الوزارة 'تلقت إخطارًا يوم 28 فبراير (شباط) الماضى بوجود إصابات بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، لعائلة من أب وأم و3 أفراد بمنطقة شبرا الخيمة (شمال العاصمة)'.

وأوضح أن 'أول حالة تم الإبلاغ عنها كانت لسيدة تبلغ من العمر 63 عامًا تم حجزها بمستشفى حميات إمبابة (غرب لقاهرة)، وبعدها بـ3 أيام تلقينا إخطارات بوجود إصابات لــ 11 شخصًا من نفس الأسرة ونفس العقار يعانون من نفس الأعراض ونفس المشاكل المرضية'.

وأشار إلى أن 'الطب الوقائى بدأ يأخذ عينات من المأكل والمشرب والدم لجميع السكان لتحليله، إلا أن جميع العينات جاءت سلبية حتى الآن'.

وتابع: 'الوزارة استقدمت لجنة من هيئة الطاقة الذرية للكشف عما إذا كان هناك أسباب إشعاعية من عدمها وفي انتظار تقريرها'.

ولفت إلى أن 'هناك 3 أطفال توفوا حتى الآن، والطفل الأول عمره 7 أشهر والثانى 3 سنوات والثالث عامين ونصف'.

وتابع: 'هناك طفلان أخران الأول فى حميات إمبابة والثانى فى مستشفى الجلاء العسكرى تحت الملاحظة'.

ومضى قائلا: 'لسنا قادرين على تحديد أن ذلك ميكروب أو فيروس، وأجرينا كل اختبارات الفيروسات والميكروبات وثبت سلبياتها'

مستدركاً 'لكن هناك لجنة من كلية طب عين شمس (حكومية) تقوم بمراجعة كافة التحاليل، وسيقومون بعمل تقرير ليتم عرضه اليوم لمعرفة ما إذا كان هناك مستجدات أم لا لتكشف عن تفسير واضح لما تسبب فى وفاة وإصابة هؤلاء الأشخاص'.