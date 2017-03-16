الداخلية: قاموا بالإستيلاء على 26 مركبة بالقوة

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية – مباحث الفروانية - تمكنوا من القاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة المركبات عن طريق السلب بالقوة .

وبعد ورود عدة بلاغات عن سرقات المركبات في عدة مناطق مختلفة تم على الفور تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والاستدلالات والقيام بالمزيد من التحريات والتي أكدت جميعها تورط ثلاثة متهمون 2 غير كويتي والأخر من الجنسية الخليجية (متواري عن الأنظار).

وقد تم القبض على المتهمين الأول والثاني وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اقرا بعدة سرقات بمناطق الكويت ، وقد تم العثور بحوزتهما على مفاتيح متعددة لاستخدامها في سرقة المركبات وزادا في اعترافاتهما بانهما يتخلصان من المركبات المسروقة بالساحات الترابية والأسواق التجارية وقد ارشدا عن عدد المركبات المسروقة وقد تبين أن عددها (26) مركبة كانت مجهولة وأصبحت معلومة كما كانت هناك 3 قضايا سلب بالقوة مطابقة للأسلوب الإجرامي للمذكورين وبعد استدعاء المبلغين وعمل طابور العرض القانوني تم التعرف عليهما وأصبحت هذه القضايا معلومة .



هذا وجاري حصر القضايا المشابهة للأسلوب الإجرامي والبحث عن المتهم الثالث المتواري لإحالتهم إلى جهات الاختصاص.