وفيات اليوم الخميس 16مارس 2017

- أحمد عواد جدعان السعيد -75 -شيع -عزاء الرجال : الأندلس - ق 6 - ش 101-م 288 مقابل مستوصف الأندلس -النساء : الأندلس-ق6 -ش 101 -م 23-ت:66861313 -90092216
- منيرة سالم مبارك الشبال -أرملة -فهد فلاح بن حصنية الراجحي -73 -شيعت -عزاء الرجال : الرحاب -ق 3 -ش 14 - م 3 -النساء : أشبيليه- ق 1 - ش 131 -م 4-ت:96663850
- عايشة عبدالكريم الدخيل -أرملة-عبدالله عبدالعزيز المفرح -77 -بعد صلاة عصرغد الجمعة -عزاء الرجال : الروضة / ق 3 / ش شهاب البحر / م 34 -النساء : المنصورية / ق 1 / ج 14 / م 22-ت:99495424 -99009131
- بدر ناصر علي التناك-56 -شيع -عزاء الرجال : الرميثية / ق 10 / شارع أبو حنيفة / م 6 -النساء : الزهراء / ق 3 / ش 309 / م 41-ت:94929492 -66556803
- ماجد عبدالله قعود الصليلي -26-شيع -الصليبخات / ق 4 / ش 117 / م 35-ت:99617121
- سعد عوض حمدان المطيرات -81 -بعد صلاة عصر -غد الجمعة -عزاء الرجال : صباح الناصر / ق 7 / ش 109 / م 31 -النساء : صباح الناصر / ق 2 / ش 9 / م 11-ت:99685896 -99815205
- سهيلة سالم حسين الدوب -55 -شيعت -الرجال : كيفان / ق 1 / ش 12 / م 19 -النساء : جنوب السرة / الزهراء / ق 8 / ش 822 / م 11-ت:96668001 -65002514 -50293663
- بدر عبدالله الفراج الظفيري -64 -شيع -الصليبخات / ق 2 / ش 102 / م 41 مقابل روضة اللؤلؤة-ت:50260656
- حسن نصار حسن النصار -26 -شيع -عزاء الرجال : الشويخ السكنية ق 1 ش أحمد محمد البحر - -ديوان النصار -النساء : قرطبة ق 4 ش الأول ج 7 م 28-ت:24811141
- دانه إبراهيم عبدالله العدساني -76- 9 صباح غدالجمعة -عزاء الرجال : كيفان ق 5 – ديوان العدساني -النساء : النزهة ش عبد الرحمن الفارس ق 3 ش 16-ت:97884449
إنا لله وإنا إليه راجعون