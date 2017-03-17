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17/3/2017 1:02:33 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- شروط حكومية لتعديلات «الجنسية» و«حرمان المسيء».. ترقية 800 ضابط في «الداخلية» خلال أيام.. إضراب «المباركية» يجبر الحكومة على التراجع


17/3/2017  الآن - صحف محلية  12:06:42 AM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- شروط حكومية لتعديلات ...
من الجريدة

 

الجريدة

شروط حكومية لتعديلات «الجنسية» و«حرمان المسيء»

 الجارالله: إدارة بريطانية لمستشفى جابر الأحمد

 خبر الجريدة. عن مصانع إيرانية للسلاح في لبنان بعهدة «البنتاغون»

 الانباء

ترقية 800 ضابط في «الداخلية» خلال أيام

 مجلس الوزراء أنهى أزمة «المباركية»

 الراي

إضراب «المباركية» يجبر الحكومة على التراجع

 المبالغ المختفية في مكتب ألمانيا الصحي تجاوزت الـ 600 مليون دولار

 دورات للمواطنين في النجارة والسباكة والكهرباء

 


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