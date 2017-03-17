السعودية: تغريم عوض القرني 100 ألف ومنعه من الكتابة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً بحق الشيخ الدكتور عوض القرني بتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' ومنعه من الكتابة فيه.

ووفقا لما نشرته صحيفة سبق، قررت المحكمة ثبوت إدانة القرني بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' عبر حسابه لا تخلو من إثارة للرأي العام وتأثير على ترابط المجتمع مع قيادته وتأثير على علاقة هذه الدولة مع الدول الأخرى.

كما ردت المحكمة طلب المدعي العام الحكم بمنع الشيخ القرني من السفر لعدم موجبه.

من جهته أصدر الشيخ القرني بياناً مختصراً عبر حسابه في 'تويتر'، أكد فيه اتجاهه لاستئناف الحكم وقال '‏صدر من الجزائية المتخصصة حكم بإغلاق حساب تويتر، منع الكتابة فيه، غرامة 100 ألف، وردت مطالب بالسجن وغرامة ملايين ومنع السفر، واستأنفنا الحكم'