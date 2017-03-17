منعت إشهار الحركة الليبرالية الكويتية بأعذار واهية

استغربت مصادر مطلعة رفض وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومن خلال الوزيرة د.هند الصبيح طلب إشهار الحركة الليبرالية الكويتية تحت ذريعة أن 'اهداف الحركة المقدمة للإشهار هي اهداف سياسية وان ذلك يخالف الدستور في إنشاء الأندية وجمعيات النفع العام'، معتبرة ذلك 'تخبط صريح وواضح من قبل الوزارة التي لا تنظر اكثر من أنفها'.

وطالبت المصادر وزارة الشؤون وعلى رأسها الوزيرة المعنية بأن تسمح للحركة الليبرالية الكويتية بالإشهار لا سيما ان الدستور الكويتي يكفل العمل السياسي في اطار مشروع تحت عين الجهات المعنية وليس العمل السري بعيدا عن القانون، وتساءلت المصادر بالقول 'هل اصبح الفكر والرأي الآخر يمثل بعبعبا للوزارة والوزيرة؟'.

وبينت المصادر ان 'وزارة الشؤون تمارس مغالطات قبيحة بتذرعها بعدم شرعية العمل السياسي لجمعيات النفع العام وهذا غير صحيح ، فالعديد من جمعيات النفع العام اصبحت ذات تأثير واضح في العمل السياسي وتساهم به للصالح العام، فعلى من تضحك وزيرة الشؤون؟'.