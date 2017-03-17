مكدونالدز لترامب: أنت رئيس مثير للإشمئزاز!

قالت سلسلة مطاعم مكدونالدز للوجبات السريعة إن صفحتها بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد تم 'اختراقها'، وذلك بعدما صدر عنها تغريدة مسيئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في التغريدة الموجهة إلى ترامب 'أنت رئيس مثير للاشمئزاز، ونحن نود عودة (الرئيس السابق) باراك أوباما إلى الحكم'.

كما سخرت التغريدة من حجم يدي الرئيس الأمريكي، وذلك بالقول إن له 'يدين صغيرتين'.

وبعد فترة وجيزة من محو التغريدة، قالت ماكدونالدز عبر حسابها بتويتر 'حذفنا التغريدة، وسيطرنا على الحساب الخاص بنا ويجري التحقيق في الأمر حاليا'.

وأضافت الشركة أنها تلقت تنبيها من تويتر بأن صفحتها قد تم 'اختراقها'.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا يعني أن صفحة ماكدونالدز قد تعرضت للقرصنة أو ربما سيطر عليها موظف مارق مثلا.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن تعرض أحد صفحاتها بتويتر للقرصنة، وذلك بعدما أوردت الصفحة أن ترامب تعرض لإطلاق نار.