توقيف 25 متظاهراً ضد قرار ترامب بشأن الهجرة

أوقفت الشرطة الأميركية 25 شخصًا بتهمة العصيان المدني خلال مظاهرة احتجاجية ضد قرار حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الأراضي الأميركية.

وتجمعت مجموعة من الأشخاص في 'ساحة واشنطن' بمدينة نيويورك الأميركية، في إطار ما سمي بحملة 'أسبوع المقاومة' ضد قرار الحظر.

وسار المتظاهرون نحو مقر دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بشارع 'وارويك'، وردّدوا هتافات مثل 'الإيمان أقوى من الخوف' للتعبير عن رفضهم لسياسة ترامب.

وتدخلت فرق الشرطة لفض الاحتجاجات، وأوقفت 25 شخصًا من بين المتظاهرين الذين أغلقوا الطريق وبدأوا 'مظاهرة عصيان مدني'.

وأمس الخميس، أمر القاضي الفيدرالي، ثيودور تشوانغ، بوقف العمل بالفقرة التي تمنع دخول اللاجئين من الدول الست، لكنه لم يوقف الفقرة المتعلقة بوقف منح تأشيرات دخول للقادمين من تلك الدول إلى الولايات المتحدة.

وأمر قاض فيدرالي آخر في ولاية هاواي، ليلة الأربعاء (بتوقيت واشنطن) بتجميد قرار حظر السفر المعدل، الذي كان سيبدأ العمل به الخميس.

وبهذا، لم يعد أمام ترامب سوى التوجه إلى المحكمة العليا (الجهة القضائية الأعلى في البلاد)، من أجل حسم الصراع في القضية التي باتت مثار جدل في الأوساط الأميركية والعالمية.

وليلة الأربعاء، انتقد ترامب في كلمة أمام حشد من مؤيديه بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي، قرار قاضي هاواي ووصفه بأنه 'خرق قضائي غير مسبوق'.

وتساءل ترامب بطريقة ساخرة، عما إذا كان القرار القضائي 'يحمل أغراضاً سياسية'، الأمر الذي أثار موجة من الحماس لدى الحضور. وكشف ترامب أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا لنقض قرار المحكمة الفيدرالية.



