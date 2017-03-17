الريال بمواجهة بايرن البافاري والبرسا على موعد مع اليوفي

أوقعت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 'يويفا' نادي ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني، فيما يواجه برشلونة الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي.



ويواجه النادي الملكي نظيره البافاري في مباراة الذهاب على ملعب 'أليانز أرينا' على أن تكون مباراة العودة في 'سانتياجو برنابيو'، كما يحل برشونة ضيفًا على يوفنتوس في الذهاب على ملعب 'يوفنتوس أرينا' فيما تكون العودة على ملعب 'كامب نو'.

وتقام مباريات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 إبريل المقبل، على أن تقام مباريات العودة يومي 18 و19 من الشهر ذاته.



كما يلعب فريق أتليتكو مدريد الإسباني ضد ليستر سيتي الإنجليزي ويواجه بروسيا دورتموند الألماني نظيره موناكو الفرنسي.