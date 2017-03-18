بلدية الكويت: رخص البناء إلكترونيا مايو المقبل

أعلن المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي اليوم السبت أن برنامج إصدار رخص البناء إلكترونيا بفرع بلدية محافظة حولي ينطلق مايو المقبل لتكون ثاني محافظة يطبق فيها البرنامج بعد (مبارك الكبير).

وأكد المنفوحي في بيان صحافي حرص الجهاز التنفيذي في البلدية على مواصلة تحقيق الانجازات في سبيل تطوير العمل وتبسيط المعاملات والخدمات المقدمة إلكترونيا من البلدية.

وأوضح أن برنامج إصدار رخص البناء إلكترونيا حقق في أولى تجاربه بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير والتي بدأت فبراير الماضي الهدف المنشود وهو ما دفع البلدية لتدشين ثاني محطاته في محافظة حولي.

وذكر أن الفريق الفني المختص يعكف حاليا على استكمال جميع المتطلبات الفنية للبرنامج في أفرع البلديات بالمحافظات حسب الجدول الزمني المعد لذلك ليشمل بقية أفرع البلدية في المحافظات مع نهاية العام الحالي.

وأفاد بأن الطاقات الشبابية من مهندسين ومهندسات في الجهاز التنفيذي تواصل بذل الجهود لتحقيق الانجازات المأمولة لتقديم خدمة أفضل خصوصا في سرعة إصدار الرخص وذلك انطلاقا من حرص البلدية على تسهيل وتبسيط إجراءات معاملات المراجعين.

وأعرب المنفوحي عن الثقة الكبيرة في تحقيق نجاحات أكبر لما لمسه من رغبة وطموح 'لاسقف لهما' لدى الكوادر الوطنية من شباب البلدية في مواصلة العمل والإنجاز والمساهمة في تطوير خدمات أخرى.