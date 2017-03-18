الصبيح: نظام آلي متكامل للمساعدات الاجتماعية

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن نظام آلي متكامل للمساعدات الاجتماعية، تعكف وزارة الشؤون الاجتماعية على إعداده خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الصبيح، على هامش رعايتها الكرنفال الربيعي الأول معا لرعاية البيئة والذي تنظمه حديقة الملكية البريطانية للتعليم المبكر، بحضور وكيل وزارة الشؤون بالإنابة شيخة العدواني والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم.

وأوضحت الصبيح أنه تم إلى الآن تنفيذ الربط الآلي مع أربع جهات حكومية معنية في موضوع المساعدات الاجتماعية، وسيتم قبل شهر رمضان تقديم خدمات تتعلق بالمساعدات بالنظام الآلي إلى أن يكتمل النظام قبل نهاية العام الحالي.