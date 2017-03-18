وفيات اليوم السبت 18 مارس 2017

- زيد عبداللطيف حسن النقي، 73 عاما، (شيع)، الرجال: شرق، حسينية الخزعلية الجديدة، تلفون: 99811108، 99410709، النساء: القادسية، ق2، ش24، م2، تلفون: 22548482



- مريم سيد أحمد الكندري، زوجة/ أحمد يوسف حبيب الكندري، 80 عاما، (شيعت)، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 66655447، النساء: عبدالله السالم، ق2، شارع صنعاء، م8



- عائشة أحمد الغريب، أرملة/ ناصر الردهان الموسى، 81 عاما، (شيعت)، الرجال: القصور، ق7، ش34، م17، تلفون: 66657655، 99646222، النساء: حطين، ق3، ش304، م6، تلفون: 99716069، 99555006



- وليد جعفر مهدي أحمد الصفار، 45 عاما، (شيع)، الرجال: الدعية، حسينية ابوالفضل العباس، تلفون: 66050067، النساء: الدعية، حسينية ابوالفضل العباس، (عصراً فقط)، تلفون: 94418099



- يوسف حسين خالد الزايد، 37 عاما، (يشيع التاسعة من صباح غد الأحد)، الرجال: العمرية، ق4، ش6، م4، تلفون: 67009490، 99337700، النساء: العارضية، ق7، ش2، ج6، م3، تلفون: 95556352



- مكية معتوق جمعان، أرملة/ حسين عيسى الأستاذ، 74 عاما، (تشيع التاسعة من صباح غد الأحد)، الرجال: الدعية، حسينية بوعليان، على الدائري الثاني، تلفون: 97561616، 99666612، النساء: صباح السالم، ق4، ش6، م44، تلفون: 99777693



- موضي عبدالله محمد الخليفي، أرملة/ محمد ابراهيم الخليفي، 81 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأحد)، الرجال: الخالدية، ق2، ش 27 شارع صالح المهيني، م6، تلفون: 25345055، النساء: قرطبة، ق4، الشارع الأول، م91، تلفون: 25345088



- علي عدنان حبيب جمعة، 35 عاما، (شيع)، الرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، تلفون: 66080062، النساء: الرميثية، ق7، ش74، م19، حسينية المهدي، تلفون: 97794088



- عائشة حيدر أحمد حيدر الفيلكاوي، أرملة/ عبدالله خلف الفراج، 60 عاما، (شيعت)، الرجال: مبارك الكبير، ق3، ش32، م19، تلفون: 90088503، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش13، م24، تلفون: 99802686



«إنا لله وإنا إليه راجعون»