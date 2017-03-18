قضايا الوطن ومحاربة الفساد خير شاهد على نضاله بحرية الكلمة

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة تضامنا واسعا مع الكاتب والإعلامي سعود العصفور عقب اعتقاله على خلفية صدور حكم قضائي بحبسه لمدة عام بسبب تغريدات.

وجاء التضامن حاشدا تحت وسم #الحرية_لسعود_العصفور من خلال بيان نشاطه الإعلامي طوال السنوات الماضية حتى ساعة إعتقاله. حيث كان العصفور مثالا للمواطن الذي يعبر عن أراؤه لصالح الوطن وخوفا عليه من الفساد والفاسدين، ناهيك عن نشاطه الإعلامي وتسخير اجهزته الإعلامي لخدمة قضايا محاربة الفساد والتضامن مع اصحاب قضايا الرأي حبث كان العصفور حاضرا في المشهد السياسي من دون اي طائفية او قبلية او فئوية، فكان فكره وكانت أراؤه خير مثال، بالإضافة إلى سعي العصفور سواء من خلال موقع الشبكة الوطنية او من خلال جريدة سبر لنشر آراء شباب الحراك التي لاتجد مجالا للنشر في الاعلام التقليدي . وكان العصفور ولايزال منحازا للديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون .

ورأى العديد من النواب والناشطين والمغردين ان العصفور يدفع ثمن نشاطه السياسي وخوفه وحرصه على الوطن ووقوفه بوجه الفساد.