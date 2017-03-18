«جهاز حماية المنافسة» يحقق مع مستوردي الأغنام الحية

وجه رئيس جهاز حماية المنافسة ببدء التحقيق الفوري مع عدد من مستوردي الأغنام ممن تضمنتهم وثيقة تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية تفيد بقيام بعض شركات مستوري الأغنام الحية بالاتفاق فيما بينها على عدم استيراد الأغنام الحية لمدة شهرين، وذلك في مسعى منها لزيادة أسعار اللحوم الحية. وتفعيلاً لدور الجهاز في حظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة، فقد وجه رئيس جهاز حماية المنافسة بالبدء في اتخاذ إجراءات التحقيق الفوري مع تلك الجهات بما يخوله قانون إنشائه رقم (10) لسنة 2007 من صلاحيات في هذا الشأن.