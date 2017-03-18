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أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب: أمامنا معركة تشريعية مع الحكومة.. إيران: اعتقالات بالجملة لإعلاميين إصلاحيين.. الكويت تدرس استيراد المياه.. المجدلي لـ «الراي»: «تكويت» أسواق المباركية


18/3/2017  الآن - صحف محلية  11:55:43 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- نواب: أمامنا معركة ...
من الجريدة

الجريدة

نواب: أمامنا معركة تشريعية مع الحكومة

 أزمة أغنام تواجه الحكومة بعد إعلان 9 شركات وقف الاستيراد

 إيران: اعتقالات بالجملة لإعلاميين إصلاحيين

 الانباء

إسقاط الجنسية.. رقابة قضائية

 الكويت تدرس استيراد المياه

 الراي

الجبري لـ «الراي»: لن نتهاون في جريمة رفع أسعار الأغنام قبل رمضان

 المجدلي لـ «الراي»: «تكويت» أسواق المباركية

 الصالح: تلقينا 1714 إخطار اشتباه بمعاملات متورطة في «الغسل» أو تمويل الارهاب

 النهار

«التأمين الصحي» على جميع المواطنين

 «المالية» كانت على علم بزيادة إيجارات «المباركية»

 


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