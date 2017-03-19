مواطنان حاولا تهريب متهم من مخفر!



وجه محقق مخفر علي صباح السالم الى مواطنين تهم التعدي علي رجال الامن اثناء تادية عملهم واهانة رجال الامن والاشتباه في حالة سكر والتهجم على رجال الامن وتمكين متهم من الهرب .



وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية عن شخصين قاما بالتهجم على رجال أمن المخفر حيث سارع الى موقع البلاغ اسناد من النجدة والأمن العام وتم توقيف شخصين تبين لاحقا انهما مواطنين الأول 25 عاما والثاني 26 عاما وكلاهما كانا في حالة سكر بين، وفي التحقيق تبين ان المتهمين تهجما على المخفر لتمكين مواطن ثالث من الهرب، كما تبين ان المواطن الذي هرب كان مكلبشا، وبعد فترة من الوقت وازاء الانتشار الامني قام المكلبش بتسليم نفسه، وتبين ان الكلبشة التي كانت موضوعة في القدم غير موجودة .