السعودية: حملة جديدة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، اليوم الأحد، حملة 'وطن بلا مخالف' التي تستهدف تسوية أوضاع الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في البلد، أكبر مُصدر للنفط في العالم.

وقال ولي العهد حسبما نقلت وكالة الانباء السعودية، إن الحملة التي وافق على القيام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، جاءت في إطار رغبته بتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

ودعا الأمير محمد بن نايف، المخالفين، إلى إنتهاز الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتباراً من الاربعاء 29 مارس/آذار الجاري.

ووجه ولي العهد السعودي، الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة، وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.

كانت السلطات السعودية، أطلقت حملات تصحيح سابقة استهدفت تصحيح أوضاع العمالة لديها، وأدت إلى ترحيل آلاف العمالة الأجنبية، وفرضت العديد من العقوبات عليهم، ومن تستر عليهم من السعوديين تحت كفالته.

في سياق متصل، جددت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الأحد، تأكيدها عدم السماح لغير السعوديين بالعمل الحر في المملكة.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%). فيما يبلغ حجم العمالة الأجنبية في السعودية نحو 9 ملايين عامل.