وزارة الدفاع: تكريماً لتفانيهم وعطائهم وإخلاصهم للبلاد

اصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اليوم الاحد تعليماته بدراسة مقترح متعلق بقبول أبناء العسكرين في وزارة الدفاع من الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وحرب تحرير الكويت.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي ان المقترح الذي سيتم دراسته يشمل ايضا قبول ابناء من اتموا 30 سنة بالخدمة الحاصلين على إحصاء سنة 65 تكريما لعطائهم وتفانيهم واخلاصهم ممن قدموا التضحية في خدمة الكويت نظرا للظروف الحالية والمشاريع الجديدة التي تتطلب قوة بشرية إضافية.

وأضاف البيان ان الشيخ محمد الخالد ترأس اجتماعا بحضور رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.

وذكر ان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن ابراهيم سالم العميري قدم ايجازا حول القانون رقم 20 لسنة 2015 بشان الخدمة الوطنية العسكرية الذي يدخل حيز النفاذ والتطبيق في 10 مايو المقبل وما تضمنه من قواعد وأحكام حول شروط وضوابط التكليف ومراحل التسجيل والتأجيل واجراءات استقبال المكلفين المشمولين به.

وقال البيان ان العميري قدم ايضا إيجازا حول التنظيم والتشكيل الإداري لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية والمنوط بها تنفيذ قانون الخدمة العسكرية ومراكز التسجيل لاستقبال المكلفين من المواطنين.

واوضح ان معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء الركن خالد مضحي الشمري قدم ايجازا عن القوى البشرية للجيش الكويتي و الجاهزية القتالية للقوات الثلاث و إحصائيات بأعداد المتقدمين والمقبولين بشرف الخدمة العسكرية من ضباط وضباط صف وأفراد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكر البيان ان الشيخ محمد الخالد ابدى اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وأصدر تعليماته لتذليل كل العقبات والمعوقات التي تواجهه بحيث يبدأ التنفيذ في الوقت المحدد بالقانون.