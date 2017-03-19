قوات الشرعية تسيطر على منطقة شمال صنعاء

أعلنت قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية، اليوم الأحد، السيطرة على منطقة جديدة شمال العاصمة صنعاء، بعد معارك مع الانقلابيين، فيما نفذت مقاتلات التحالف غارات متفرقة في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأوضح مصدر عسكري يمني في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية، أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على منطقة الضبوعة (تكتب أيضاً ضبوعة)، والتي وصفها بأنها 'آخر معاقل الانقلابيين' في مديرية نهم باتجاه مديرية أرحب، شمال العاصمة.

وتابع المصدر أن 'سيطرة الجيش الوطني على الضبوعة جاء بعد هجومين مزدوجين نفذهما اللواء 141 بمساندة اللواء 310 فجر اليوم، وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي'، وتابع أنه بالسيطرة على هذه المنطقة 'تكون المواجهات قد انتقلت إلى مديرية أرحب المطلة على مطار صنعاء الدولي'.

وفي محافظة الحديدة، أعلنت مصادر تابعة لمسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) أن التحالف نفذ اليوم، أربع غارات ضد أهداف في مدينة حيس، ولم ترد على الفور تفاصيل حول آثار الضربات.

وتشهد محافظة الحديدة، غربي اليمن، تصعيداً في العمليات الجوية للتحالف العربي، بالتزامن مع استمرار المعارك في الساحل الغربي لمحافظة تعز، وتصريحات للشرعية بأنها تسعى للتقدم نحو محافظة الحديدة، الحيوية، والمطلة على البحر الأحمر.