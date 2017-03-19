إسرائيل تهدد بضرب الدفاعات الجوية السورية

هدد وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بقصف الدفاعات الجوية السورية في حال أقدمت سورية لاحقاً على اعتراض المقاتلات الإسرائيلية أو التصدي لها عند إغارتها على أهداف في سورية، على حد قوله.

وقال ليبرمان خلال جلسة له في قاعدة تصنيف واستيعاب المجندين الجدد، إنه 'لا يوجد سبب يدعو إسرائيل للتدخل في سورية، لكن المشكلة الرئيسية هي نقل سلاح متطور من سورية إلى لبنان، ولذلك كلما جرت محاولة لتهريب مثل هذا السلاح سنعمل على إحباط محاولات نقل سلاح كاسر للتوازن'.

وتطرق ليبرمان إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو على أثر الغارة الإسرائيلية، ليلة الجمعة، فاعتبر أن آخر ما ترغب به إسرائيل هو توتر في العلاقات مع روسيا، لكن 'أمننا يفوق كل شيء'.

وكان محللو الشؤون العسكرية في إسرائيل اعتبروا أن رد النظام السوري، ومحاولات الدفاعات الأرضية ضرب الطائرات التي أغارت على سورية، الجمعة، تشكل تغييرا، وخاصة أنه تم استخدام صواريخ 'إيه إس 5'. كما ربط محللون بين هذه الرسالة واستدعاء السفير الإسرائيلي لدى روسيا الجمعة.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، إيهود براك، قد اعتبر أن كشف إسرائيل عن جاهزية منظومة 'حيتس 2' و'حيتس 3' عبر استخدامها لاعتراض الصاروخ السوري، كان خطأ استراتيجيا اضطر إسرائيل إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الغارة، والانتقال من سياسة الضبابية التي اعتمدتها لغاية الآن إلى سياسة الاعتراف بالمسؤولية عن الغارة الأخيرة ليلة الجمعة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، يوم الجمعة الفائت، مناطق مختلفة من سورية، بينما حاولت قوات النظام السوري الرد بصواريخ دفاعية، وادعت إسقاط طائرة إسرائيلية وإصابة أخرى، لكن الجيش الإسرائيلي نفى فورا تضرر أي مقاتلة من المقاتلات التي شاركت في القصف.