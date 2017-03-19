وفيات الأحد 19 مارس 2017

كلثوم درويش شنبه كمشاد ، أرملة ، علي فرج أحمد البلوشي ، 80 عاما ، شيعت ، الجابرية ، ق 11 ، ش 108 ، حسينية البلوش ، 99442587 ، 99499690

خالد حمد خلف عبدالله العدواني ، 41 عاما ، شيع ، سعد العبدالله ، ق 9 ، ش 938 ، م 18 من الخلف ، 97777708 ، 99651177

يوسف فلاح حليس الدوسري ، 22 عاما ، شيع ، العزاء في المقبرة فقط ، ت: 99302066

حليمة حمد مبارك الشقير ، 49 عاما ، شيعت ، الصباحية ، ق 2 ، ش 10 ، م 133 ، ت: 96698847

مريم حسن علي ، أرملة ، أحمد محمد المانع 82 عاما ، شيعت، الرجال : القرين ، ق 3 ، ش 11 ، م 4 ،لنساء : الجابرية ، ق 11 ، ش 6 ، م 320، ت: 99739683 ،66622244،99027078

نوال عبداللطيف جاسم الحجي ، 63 عاما ، تشيع الاثنين، الرجال : ضاحية عبدالله السالم ، ق 4 ، ش سيد علي الرفاعي ، م 10، النساء : الخالدية ، ق 2 ، ش 23 ، م 25، ت: 99709901 ، 24833389