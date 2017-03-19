الداخلية:ضبط 8 ألغام أرضية و23 قطعة سلاح

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد إحباط محاولات زرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة ومخدرات من اليمن والقبض على 30 مهربا خلال الأسبوع الماضي ومقتل ثلاثة مهربين آخرين.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية إن قوات حرس الحدود بالحد الجنوبي تمكنت خلال الفترة من 11 مارس الجاري الى امس السبت من 'إحباط محاولات عدة لزرع ألغام أرضية وتهريب أسلحة وذخيرة وأكثر من نصف طن من الحشيش المخدر والقبض على المتورطين فيها'.

وأضاف أن إحباط هذه المحاولات جاء بعد رصد محاولات المهربين تجاوز الحدود ودخول المملكة الأمر الذي استوجب التعامل مع الموقف وفقا لمتطلباته 'لدرء خطرهم'.

وأوضح المتحدث أنه تم القبض على 30 مهربا منهم 19 اثيوبيا وسبعة يمنيين وثلاثة سعوديين وشخص واحد مجهول الهوية كما تم ضبط 1265 متسللا بينهم 847 يمنيا و309 اثيوبيين و16 صوماليا.

وأوضح أنه نتج عن تبادل إطلاق النار مع المهربين مقتل ثلاثة مهربين وإصابة اثنين آخرين وضبطت بحوزتهم ثمانية ألغام عسكرية أرضية و23 قطعة سلاح مختلفة وأكثر من 32 ألف طلقة حية و607 كيلو غرامات من مادة الحشيش المخدر فيما لم يتعرض أحد من رجال الأمن لأي أذى.

وأشار المتحدث إلى ما تشهده حدود المملكة مع اليمن من تهديدات أمنية ومحاولات العناصر الإرهابية للاعتداء على المراكز الحدودية والتسلل لزرع الألغام الأرضية وتهريب المتفجرات والأسلحة والمخدرات وما تمثله العناصر المتورطة في ذلك من تهديد مباشر لسلامة وأرواح رجال الأمن وزملائهم من القوات العسكرية.

وأكد أنه نتيجة لتلك التهديدات فإن 'قوات حرس الحدود لن تتهاون مع كل من يتم رصده متجاوزا حدود المملكة إلى داخلها وسيباشرون في تنفيذ التعليمات باستيقاف كل من يرفض الامتثال لنداءات وتعليمات رجال الأمن بالقوة الجبرية'