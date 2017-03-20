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20/3/2017 5:17:58 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير لعدد من القياديين: العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن..«الإعاقة» تغرق في الفساد!..معارك عنيفة في أطراف دمشق.. معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد للعسكريين


20/3/2017  الآن - صحف محلية  12:13:42 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الأمير لعدد من ...
من الأنباء

الجريدة

«الإعاقة» تغرق في الفساد!

 «مشورة التمييز» توقف إعادة الجنسية لأحمد الجبر

 تعديلات قانون مكافحة الفساد تنتظر حسم المحكمة الدستورية

 الأنباء

الأمير لعدد من القياديين: العمل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن

 الشركة الثانية لـ «المواشي» أمام مجلس الوزراء

 الراي

معاشات استثنائية ومكافآت تقاعد للعسكريين وضباط الصف الكويتيين على نار حامية

 «الدفاع» تقبل أبناء العسكريين الشهداء والمشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت

 «تقليص» كشوف النواب بإعادة الجناسي

 النهار

معارك عنيفة في أطراف دمشق

 بدل عدوى وخطر للممرضين وسائقي الإسعاف «البدون»

 


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