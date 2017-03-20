تداعيات 'الوثيقة السرية' تتفاعل: غرامات ومصادرة تنتظرهم

كد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي، أن قانون حماية المنافسات يمنع احتكار أي نشاط تجاري، مطالبا الجهاز بالتعامل بجدية تامة أمام مثل هذه التصرفات لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفتح التحقيق للوقوف على حقيقة هذه الوثيقة والإجراءات التي اتخذت بحق الموقعين على وثيقة رفع أسعار المواشي خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التجارة بحضور ممثلين من الجهات المعنية للوقوف على الأمر، أن القانون يكفل في حالة ثبوت المخالفات اتخاذ كافة الاجراءات بحق تلك الشركات بدءا من فرض الغرامات ومصادرة السلع، وصولا إلى وقف النشاط التجاري بالكامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

من جانبه كشف الوكيل المساعد لحماية المستهلك عيد الرشيدي، انه تم استدعاء الموقعين على وثيقة رفع اسعار الاغنام امس السبت، لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه اي تسبب في الارتفاع المصطنع للسلع او المنتجات ومنها لحوم الاغنام، الامر الذي دعا الى التحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حال ثبوت الخالفة، مشددا على ان المخزون الاستراتيجي من اللحوم يكفي لسد طلبات البلاد لمدة تصل الى 6 أشهر.

من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص الدكتور عبدالله العويصي، ان نشاط إستيراد الاغنام متاح ومتوفر للجميع، فضلا عن السماح باستخراج رخص الاستيراد لجميع من يملك رخصة تجارية، داعيا الراغبين في الحصول عليها لممارسة نشاط استيراد الاغنام بالتقدم الى افرع وزارة التجارة للحصول على رخصة النشاط.

بدوره قال مدير ادارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عبدالرحمن الكندري، أكد ان الهيئة احالت موضوع الوثيقة الى الشؤون القانون لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليه، كاشفا ان الهيئة فتحت باب استيراد الاغنام لجميع الشركات ذات النشاط التجاري.

واضاف الكندري ان 1.5 مليون رأس غنم يتم استيرادها سنويا تدخل من جميع منافذ دولة الكويت الحدودية، لافتا في الوقت ذاته الى مشاريع الهيئة المعنية بالامن الغذائي والذي ساهم في المحافظة على معدلات الاسعار بتوفير اللحوم الحية اللازمة، فضلا عن انتاج نحو نصف مليون رأس محلي في دولة الكويت، مطمئنا بان الاستيراد جاري في معدلاته الطبيعية دون أي تأثير.