ضبط شبكة للنصب العقاري

القى رجال مباحث حولي القبض علي شبكة للنصب بعوائد مجدية وجاء ضبط الشبكة بعد ان إزدادت قضايا النصب والإحتيال لدى عدد من شركات الاستثمار والشركات العقارية .

وفي التفاصيل ، ظهرت شركات استثمار تعرض عروض خيالية على المواطنين وبفائدة عاليه جداً وغير مصدقة لكن من يجازف ويطمع ويدفع سيجد مردود مؤقت لعدة أشهر مما يشجعه لاقناع اسرته واصحابه بذات الاستثمار فتكون دعايه مجانية للشركة وبعد تضخم المشتركين ووصول الشركة للمبلغ الهدف وعادة ما يكون بالملايين تتبخر بعدها هذه الشركات ولا تجد لها صاحب ولا مقر وينتهي الامر بأن الأعضاء المشتركين قد خسروا أكثر من نصف المبلغ المدفوع .

كما أن هناك بعض الشركات العقارية والتي تكون مشاركة ضمن المعارض الرسمية فيعتقد المقيم والمواطن بأنها شركات محصنه ورسمية ومراقبه ، ويكون أيضا عرضها في شيء من الخيال حيث يعرض شقة للبيع بمبلغ مناسب لتمليك الشقة في موقع ممتاز في احدى الدول .



وبعرض مميز تدفع المبلغ على دفعات لان المجمع تحت الانشاء لحين انهاء المجمع ، وفي ذات الوقت ستقوم الشركة بدفع قيمه معينه شهريا للشاري .



كمدخول له قبل حتى انجاز المشروع وهذا يعد نوع من أنواع النصب لدى بعض الشركات العقارية وعادة ما يقوم به الشاري بأريحية لان عرضها من ضمن المعرض الرسمي .



وعليه فقد تقدمت للمخفر ب ن ح - اردنية الجنسيه - مواليد١٩٧١- وابلغت عن تعرضها للنصب الاحتيال من احدى الشركات العقارية من قبل المدعو / أ م ج - اردني الجنسيه - ١٩٧٦- والمدعو / ف خ ع - كويتي الجنسيه - ١٩٥١- حيث ان المدعو الاول قام بإيهام المجني عليها بشراء شقة في مملكة الاردن الهاشميه وقد قام المتهم باستلام مبلغ مالي وقدره ٢١الف دينار كويتي وبعد مطالباتها بمدخولها الشهري بدأ يتنصل ولاذا بالفرار ..



وعليه تم عمل كمين للمتهم ، و تم ضبطه من في منطقة الرميثية وعنده إحضاره الي مكتب مباحث النقرة وبمواجهته بما أسفرت عنه التحرياتنا أيد لنا صحتها وقد اعترف بارتكاب الواقعه علما بان المتهم اعلاه من ارباب السوابق وسجله حافل في القضايا المماثلة ،وتم إحالته على ذمة القضية جنح (نصب واحتيال ) .