مصر تعيد تقليص عدد السلع على بطاقات التموين

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي اليوم الإثنين، قراراً بعودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة.

كانت وزارة التموين قررت في يناير/ كانون الثاني 2015، زيادة عدد السلع التموينية المضافة إلى مقررات بطاقات السلع الغذائية المدعمة للمواطنين إلى 56 سلعة.

وسيبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية، صرف الكيلوغرام من السكر وعبوة الزيت والكيلوغرام من الأرز لكل فرد مقيد، اعتباراً من مطلع إبريل/ نيسان المقبل.

ويستفيد حالياً 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفق أرقام وزارة التموين.

وقال الوزير المصري، إن القرار يهدف لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحد من ظهور أزمات فيها، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن.

ويتضمن القرار الوزاري، صرف كيلوغرام من السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات (0.4 دولار) وكيلوغرام من الزيت بسعر 12 جنيهاً (0.6 دولار) وكيلوغرام من الأرز بسعر 6.50 جنيهات (0.36 دولار).

من جهة أخرى، توقع وزير المالية عمرو الجارحي في مداخلة تلفزيونية مساء أمس، أن يصل دعم السلع التموينية لنحو 50 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم زيادة دعم السلع التموينية بنسبة كبيرة في العام المالي الجديد 2017/2018 لدعم الطبقات الفقيرة.

يذكر أن الحكومة المصرية تتجه لحرمان الطفل الثالث من الدعم، إذ أن الوزير علي مصيلحي، طالب بتطبيق اقتراح قد طرحه في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتعلق بحرمان الطفل الثالث من الدعم نهائياً، سواء من دعم التموين أو الدعم المدرسي والجامعي، وحرمانه من كل ما يستفيد منه أقرانه من كل خدمات الدولة، وهو الأمر الذي يجعل من الطفل الثالث بمثابة الأجنبي في بلده، في ما عدا حصوله على شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.