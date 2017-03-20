

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلـــس الوزراء بقصر بيـــــان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمــو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان بما يلي:

وكلف المجلس وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبد الله وفق الضوابط والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن، بعد أن تدارس توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن نتائج الاجتماعين السادس والسابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وفي ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز العمل بنظم المعلومات وفق بيئة تضمن نقل وتداول المعلومات بسرية وأمان دون التعرض لأي مخاطر، فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف التعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في البلاد، ووقاية الأجهزة والخدمات المختلفة من محاذير التعرض للاختراق.

وأحيط مجلس الوزراء علماً بكتاب ديوان الخدمة المدنية في شأن اعتبار يوم الخميس الموافق 27/4/2017 عطلة الإسراء والمعراج بدلاً من يوم الاثنين الموافق 24/4/2017.

أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية جمهورية مالطا الصديقة الدكتور جورج فيلا، والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات والميادين، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما تم التوقيع على اتفاقية تستهدف تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح مجلس الوزراء علما بنتائج الجولة التي قام بها أخيراً، وشملت كل من لندن ـ نيويورك ـ بوسطن ـ لوس انجلوس، والتي استهدفت استعراض جميع المعلومات الاقتصادية التي يرغب توضيحها للمستثمرين العالميين، وذلك في خطوة تسهم في تحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام بالعملة الأجنبية لدى الأسواق الخارجية التي تخطط الحكومة الكويتية لطرحها خلال النصف الأول من العام الجاري، وقد شرح للمجلس ما لمسه من أقبال واسع على الاكتتاب في هذه السندات، حيث بلغ اجمالي مبلغ تغطية الاكتتاب ثلاث اضعاف قيمة الأصدار، وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لما ابرزته هذه الجولة من مؤشرات إيجابية تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي، مؤكداً على ضرورة مواصلة الجهود الجادة لتنفيذ خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي، والعمل على تنويع مصادر الدخل على التصنيف الائتماني للكويت.

كما أحاط وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد الروضان مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في سبيل حل مشكلة إضراب أصحاب المحلات في سوق المباركية نتيجة لزيادة الإيجارات من قبل الشركة المستثمرة، حيث تم مخاطبة الشركة المديرة لسوق المباركية لوقف زيادة القيمة الإيجارية على أصحاب المحلات، كما أكد بأنه سيتم معالجة المشكلة معالجة قانونية حفاظا على نشاط هذا السوق الذي يعد موروثا شعبيا ومرفقاً سياحياً يتوافد عليه الزوار من كل مكان.

ومن جانب آخر استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح من كل من وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، في شأن ما تسرب حول اتفاق مجموعة من مستوردي الأغنام، وبناءاً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، فقد تم اجتمعا مع كل من جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومسئولي شركة نقل وتجارة المواشي وقيادات وزارة التجارة والصناعة، وتم تكليف جهاز حماية المنافسة بإجراء التحقيق في شأن أي مظاهر تنطوي على ممارسات احتكارية تستهدف رفع أسعار اللحوم، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كافة السبل اللازمة لضمان توفير المخزون الاستراتيجي الدائم للحوم بالأسعار التنافسية التي تكون في متناول الجمهور، ومساءلة كل من يحاول العبث والتلاعب والتحايل لرفع أسعار هذه السلعة الحيوية.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح على رجال الأمن في منطقة القطيف أخيراً، والذي أسفر عن مقتل رجل أمن، مؤكدا تأييد الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.

كما استنكر مجلس الوزراء الهجوم في مطار (اورلي) في باريس الذي وقع يوم السبت الماضي، مؤكدا موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة صورة وأشكاله.

وفي وقت سابق أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ان مجلس الوزراء اعتمد في اجتماعه الاسبوعي اليوم الاثنين مشروع مرسوم بالتجديد للشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد مديرا عاما لهيئة (تشجيع الاستثمار المباشر) وتعيينه بدرجة وزير.