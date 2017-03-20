عواصف ترابية ورعدية وأمطار في أنحاء قطر

حذرت الأرصاد الجوية القطرية من طقس متقلب على مدار الأسبوع الحالي، تتخلله عواصف ترابية ينتج عنها تدني الرؤية الأفقية، وأمطار متقطعة على عدد من المناطق، وطلبت من المواطنين والمقيمين توخي الحذر.

وطلبت إدارة #أرصاد_قطر ضرورة تجنب الرحلات البحرية بسبب الرياح القوية والأمطار الرعدية المتوقعة، كما حذرت الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض التنفسية من خطورة البقاء في الأماكن المفتوحة والتعرض للأتربة.

وتستمر الأجواء الغائمة في البلاد والأمطار حتى غد الثلاثاء، وتتحول إلى أجواء رعدية، خاصة في ساعات المساء، فيما يعرف محلياً بموسم السرايات، على أن يتحسن الطقس بحلول بعد غد الأربعاء.

ونشرت هيئة الطيران المدني القطرية بياناً حول الظاهرة المناخية التي تتزامن مع حلول فصل الربيع، محذرة من العواصف الرعدية المفاجئة والأمطار الغزيرة.

وتشير آخر خرائط الطقس التي نشرتها هيئة الأرصاد القطرية إلى استمرار فرص الأمطار من الأحد حتى الثلاثاء، نتيجة تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا على أن تعود الأجواء إلى الاستقرار التدريجي الأربعاء.

وتتراوح الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة بين الخفيفة إلى المتوسطة بشكل متفرق، وقد تتحول إلى رعدية غزيرة أحياناً على بعض المناطق، مع توقعات بإثارة الغبار وتدني الرؤية.

وتشهد منطقة الخليج العربي منذ مطلع الأسبوع عواصف ترابية ورعدية متباينة، في مناطق الشمال والوسط من السعودية.