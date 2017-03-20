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أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «المناقصات» تكسر قانونها.. مجلس الوزراء.. تعيين قياديين ومستشارين.. «التربية»: آن الأوان لنقول لمعلمين وافدين... شكراً.. محلات المباركية... لشباب الكويت


20/3/2017  الآن - صحف محلية  11:55:05 PM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «المناقصات» تكسر ...
من الجريدة

 

 الجريدة

«المناقصات» تكسر قانونها

 الجبر يتنازل عن أحكام رد جنسيته... والحكومة ترفض

 كيف تصدت سورية للغارة الإسرائيلية؟

 الانباء

مجلس الوزراء.. تعيين قياديين ومستشارين

 الغانم لتحرك عربي جماعي تصدياً لإسرائيل

 الراي

«التربية»: آن الأوان لنقول لمعلمين وافدين... شكراً

 شوارع بلا سائقين وافدين؟

 محلات المباركية... لشباب الكويت

 النهار

شكوى للنائب العام ضد الموقعين على «وثيقة الأغنام»

 تكليف «هيئة الاتصالات» مسؤولية «أمن المعلومات»

 


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