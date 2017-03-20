أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- «المناقصات» تكسر قانونها.. مجلس الوزراء.. تعيين قياديين ومستشارين.. «التربية»: آن الأوان لنقول لمعلمين وافدين... شكراً.. محلات المباركية... لشباب الكويت

الجريدة

«المناقصات» تكسر قانونها

علمت 'الجريدة'، من مصادر مطلعة، أن لجنة المناقصات المركزية قبلت تظلم إحدى الشركات التي سبق للديوان الأميري أن رفض تأهيلها للمشاريع الزراعية التي ينفذها الديوان، دون العودة إليه لأخذ رأيه بالتظلم.وقالت المصادر إن الديوان الأميري أرسل إلى اللجنة قائمة بالشركات التي أهّلها لتنفيذ مشروع حديقة الشهيد تتضمن خمس شركات فقط من أصل 15 شركة تقدمت للديوان بطلب التأهيل.وأضافت أن 'المناقصات' أعلنت رسمياً أسماء الشركات المؤهلة بقرار نشر في الجريدة الرسمية 'الكويت اليوم'، مبينة أن إحدى الشركات المستبعدة قدمت إلى اللجنة تظلماً من قرار استبعادها، وبدلاً من أن توجه كتاب التظلم إلى الديوان الأميري للاستماع لرأيه بشأنه، عقدت اجتماعاً ناقشت فيه الكتاب ووافقت على تأهيلها.وكشفت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الشركة المقبول تظلمها مملوكة لقريب نائب حالي، بالشراكة مع أحد أعضاء اللجنة، في مخالفة لنص المادة ٨٢ من قانون المناقصات، الذي يمنع تضارب المصالح، ويلزم موظفي الجهاز، أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إن كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عملية مطروحة.يذكر أن 'المناقصات' رفضت تأهيل تلك الشركة سابقاً لأنها لم تقدم خمسة مستندات من أصل ثمانية عشر مطلوبة، وليس لديها خبرات سابقة مع الديوان الأميري بقيمة أعمال تبلغ خمسة ملايين دينار في السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن أن قيمة أعمالها المنجزة في تلك الفترة أقل من 25 مليون دينار، ومساحة مشتلها تقل عن 25 ألف متر مربع.وكان الديوان قد طلب إلى اللجنة تأهيل شركات لمناقصة الزراعات التجميلية والري في حديقة الشهيد، لتؤهل 'المناقصات' بعض الشركات وترفض بعضها لافتقادها الشروط المطلوبة.

الجبر يتنازل عن أحكام رد جنسيته... والحكومة ترفض

شهدت جلسة محكمة التمييز، التي عقدت أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد، مفأجاة بطلب مالك قناة عالم اليوم أحمد الجبر التنازل عن الاستمرار في قضية رد جنسيته، مؤكداً أن قراره هذا يأتي امتناناً منه لجهود سمو أمير البلاد في بحث موضوع الجناسي المسحوبة أخيراً.وقال الجبر، أمام المحكمة، إنه قدم تنازلاً إلى رئيسها عن الاستمرار في القضية، وعن الأحكام التي قضت بعودة الجنسية إليه ولأولاده، تقديراً للجهود التي يبذلها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنواب، في حل ملف الجنسية.بدورها، طالبت الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، المحكمة بعدم الأخذ بالتنازل المقدم من الجبر، لأن الأمر متصل بمسألة قانونية لها علاقة باختصاص القضاء بنظر الجنسية، مؤكدة أنها لا توافق على ذلك التنازل، وتريد الاستمرار في القضية.وكانت «التمييز» قد أرجأت، أمس، نظر الطعن المقام من الحكومة على حكم محكمة الاستئناف بإعادة الجنسية للجبر، إلى جلسة الاثنين المقبل لإعلان نجله.إلى ذلك، أيدت محكمة التمييز الجزائية، أمس، حكم محكمة الاستئناف الجزائية بحبس مغرد على ذمة القضية المقامة من وزارة الخارجية على خلفية الشكوى المقدمة من السفارة السعودية في الكويت بسبب تغريدات له على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقررة رفض طعنه.وفي سياق آخر، أيدت محكمة الاستئناف براءة النائب السابق المحامي ناصر الدويلة من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر على خلفية التغريدات التي كتبها في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر، رافضة الاستئناف المقدم من النيابة العامة.

كيف تصدت سورية للغارة الإسرائيلية؟

لا يزال الغموض يحيط بتصدي الدفاعات الجوية السورية، يوم الجمعة الماضي، لغارة إسرائيلية على قافلة سلاح لـ«حزب الله»، في خطوة غير مسبوقة، إذ نفذت إسرائيل، منذ مشاركة الحزب في الحرب الأهلية السورية في 2012، عشرات الغارات داخل الأراضي السورية دون أن تلقى أي رد.في هذا السياق، علمت «الجريدة» من مصدر موثوق به في قسم الهندسة بوزارة الدفاع الإيرانية، أن الإيرانيين قاموا أخيراً بتغيير شيفرات أنظمة الدفاعات الجوية السورية، مما أدى إلى تفعيل هذه الأنظمة وانطلاق صواريخها باتجاه الطائرات الإسرائيلية.وأوضح المصدر، أن دمشق وطهران كانتا تشعران بالصدمة، عند كل مرة تفشل أنظمة الدفاع الجوي السوري، وهي روسية الصنع، في التصدي للغارات التي تشنها إسرائيل داخل سورية، أو حتى كشف اقترابها لإخلاء المواقع المستهدفة، لأن مواصفات هذه الأنظمة تتيح لها كشف انطلاق الطائرات الإسرائيلية من قواعدها لقرب المسافة، ومن ثم استهداف الطائرات، وأيضاً الصواريخ.وأضاف أن الإيرانيين والسوريين كانوا يشكون في أن روسيا سلّمت شيفرات الدفاعات الجوية السورية للإسرائيليين، وأنها رفضت على الدوام، طلبات دمشق وطهران للتحقيق في الفعالية الأمنية لهذه الشيفرات.وأوضح أن إيران أصبحت لديها معرفة بتغيير الشيفرات الروسية، بعد أن تسلمت منظومة «إس 300» الروسية المتطورة، وتواترت تقارير تفيد بأن الإسرائيليين حصلوا على شيفرات المنظومة، مما دفع الإيرانيين إلى تغييرها.ولفت إلى أن الإيرانيين وسعوا معرفتهم التقنية أيضاً عندما بنوا منظومة «باور 373»، وهي نسخة إيرانية الصنع عن «إس 300»، وأرادوا ربط المنظومتين لتعملا بالتوازي.وأكد أنهم استطاعوا منذ 3 أسابيع فقط النفوذ إلى المنظومة وتغيير نظام شيفراتها خلال المناورات الأخيرة، وحصلوا على نتائج إيجابية بالنسبة إلى منظومة «إس 300»، لكن صواريخ «باور 373» لم تعمل بالتوازي مع المنظومة الروسية، مما دفعهم إلى تأجيل تجربتها حتى موعد آخر.وعلمت «الجريدة» من المصدر نفسه، أن وزارة الدفاع الإيرانية كانت أرسلت عدداً من المهندسين إلى سورية، لتغيير نظام شيفرات الدفاعات الجوية التي كانت تحت إشراف الجيش السوري دون علم الروس، ونجحوا في تغيير بعضها الشهر الماضي، ولذلك عندما انطلقت الطائرات الإسرائيلية من قواعدها هذه المرة، رصدتها هذه المنظومة بنجاح وتصدت بالتوازي للطائرات وللصواريخ التي أطلقتها.وبحسب المصدر، فإن الرادارات السورية من قبل كانت تعتبر الطائرات الإسرائيلية صديقة، وهذا دليل على أن الإسرائيليين كانوا على علم بشيفراتها.وزعم أن المنظومة السورية، التي كان مشكوكاً في فعاليتها، استطاعت إعطاء فرصة لتخلية الموقع المستهدف، وقام «حزب الله» بإطلاق صاروخ تجاه القاعدة التي انطلقت منها الطائرات.وأوضح أن كلفة تصنيع الصاروخ، الذي أطلقه الحزب تجاه إسرائيل، تبلغ نحو ألفي دولار، في حين أن الصواريخ التي استعملتها إسرائيل لاعتراضه وتدميره تبلغ تكلفتها حوالي 3 ملايين دولار.وأكد المصدر أنه بعد هذا الحادث تم رفع تقرير إلى القيادة العسكرية الروسية يتضمن استفساراً حول إذا ما كانت أنظمتها الدفاعية مخترقة أمنياً، لافتاً إلى أن الإيرانيين والسوريين ينتظرون الجواب.

الانباء

مجلس الوزراء.. تعيين قياديين ومستشارين

أثنى مراقبون على سرعة الحكومة في أخذ زمام المبادرة بتطويق تداعيات وثيقة وقف استيراد المواشي، إلا انهم أكدوا ضرورة وجود استراتيجية لتوفير متطلبات الأمن الغذائي، وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة ان موضوع الأمن الغذائي فرض نفسه على جزء من جلسة مجلس الوزراء أمس التي عقدت برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث اجمع المجلس على مسؤولية الحكومة في الاضطلاع باستراتيجية الأمن الغذائي، مشددة على العمل على وأد أي محاولة للتلاعب بالأسعار بصفة دائمة بما في ذلك خلال شهر رمضان، ودعا سمو رئيس الحكومة الوزراء المعنيين الى اتخاذ كل ما يلزم لتوفير واستقرار مختلف أسعار السلع وليس فقط المواشي الحية.واستدركت المصادر بأن القرار في موضوع وثيقة وقف استيراد المواشي سيتخذ بعد الانتهاء من التحقيق الذي يتم الآن. وردا على سؤال حول موضوع الأسئلة البرلمانية في ظل التهديد باستجواب 4 وزراء ان لم تتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانية، أجابت المصادر بأنه تم إعداد احصائية بعدد الاسئلة المقدمة ونسبة الإجابة عنها ما يبين ويؤكد تعاون الحكومة الكامل مع المجلس، مشيرة الى ان الحكومة لا تمتنع عن الإجابة الا للأسئلة غير الدستورية.وحول منطقة المباركية تم تكليف وزير المالية أنس الصالح بمتابعة عقد استثمار «المباركية» خصوصا انه تم «إيقاف» وليس «إلغاء» زيادة الايجارات الى حين التوصل الى معالجة قانونية تراعي ايضا مصلحة المستثمر «لم يتضمن العقد أي ضوابط بسقف معين لزيادة الايجار»، كما تم تكليف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بتنفيذ القانون المعدل لزيادة رأسمال البنك الصناعي.هذا، وعلمت «الأنباء» ان هناك موافقة على تعيين اللواء محمود الدوسري وكيلا لوزارة الداخلية وترقيته لدرجة فريق، وان مجلس الوزراء سيصدر مشروع المرسوم الخاص به الأسبوع المقبل.واعتمد المجلس مشروع مرسوم تجديد تعيين الشيخ د.مشعل جابر الأحمد مديرا عاما لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وزير.هذا، واعتمد المجلس تعيين وترقية مستشارين في «الفتوى».. و«الأنباء» تنشر الأسماء، واعتمد كذلك مرسوم تعديل «الأعلى للتعليم» و«الأنباء» تنشر اسماء الجدد.وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان بما يلي:أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد وزير خارجية جمهورية مالطا الصديقة د. جورج فيلا والتي تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في كل المجالات والميادين بما يخدم مصلحة شعبي البلدين الصديقين، كما تم التوقيع على اتفاقية تستهدف تعزيز التعاون الثقافي والفني بين البلدين.ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح مجلس الوزراء علما بنتائج الجولة التي قام بها مؤخرا وشملت كلا من لندن ونيويورك وبوسطن ولوس انجيليس والتي استهدفت استعراض جميع المعلومات الاقتصادية التي يرغب توضيحها للمستثمرين العالميين وذلك في خطوة تسهم في تحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام بالعملة الأجنبية لدى الأسواق الخارجية التي تخطط الحكومة الكويتية لطرحها خلال النصف الأول من العام الحالي وقد شرح للمجلس ما لمسه من اقبال واسع على الاكتتاب في هذه السندات حيث بلغ اجمالي مبلغ تغطية الاكتتاب ثلاثة اضعاف قيمة الاصدار وقد عبر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لما ابرزته هذه الجولة من مؤشرات إيجابية تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي، مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود الجادة لتنفيذ خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي والعمل على تنويع مصادر الدخل على التصنيف الائتماني للكويت.كما أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان مجلس الوزراء علما بالإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء في سبيل حل مشكلة إضراب أصحاب المحلات في سوق المباركية نتيجة لزيادة الإيجارات من قبل الشركة المستثمرة حيث تمت مخاطبة الشركة المديرة لسوق المباركية لوقف زيادة القيمة الإيجارية على أصحاب المحلات، كما أكد أنه ستتم معالجة المشكلة معالجة قانونية حفاظا على نشاط هذا السوق الذي يعد موروثا شعبيا ومرفقا سياحيا يتوافد عليه الزوار من كل مكان.ومن جانب آخر، استمع مجلس الوزراء أيضا إلى شرح من كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن ما تسرب حول اتفاق مجموعة من مستوردي الأغنام وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فقد تم اجتماع مع كل من جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ومسؤولي شركة نقل وتجارة المواشي وقيادات وزارة التجارة والصناعة وتم تكليف جهاز حماية المنافسة بإجراء التحقيق بشأن أي مظاهر تنطوي على ممارسات احتكارية تستهدف رفع أسعار اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وقد أكد مجلس الوزراء على اتخاذ كل السبل اللازمة لضمان توفير المخزون الاستراتيجي الدائم للحوم بالأسعار التنافسية التي تكون في متناول الجمهور ومساءلة كل من يحاول العبث والتلاعب والتحايل لرفع أسعار هذه السلعة الحيوية.وقد تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الاجتماعين السادس والسابع للجنة الكويتية العراقية المشتركة المعنية بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، وقرر المجلس تكليف وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبدالله وفق الضوابط والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن.وفي ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز العمل بنظم المعلومات وفق بيئة تضمن نقل وتداول المعلومات بسرية وأمان دون التعرض لأي مخاطر فقد كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف التعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في البلاد ووقاية الأجهزة والخدمات المختلفة من محاذير التعرض للاختراق.كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وقد أدان المجلس الهجوم الإرهابي المسلح على رجال الأمن في منطقة القطيف مؤخرا والذي أسفر عن مقتل رجل أمن مؤكدا تأييد الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.كما استنكر مجلس الوزراء الهجوم في مطار (اورلي) في باريس الذي وقع يوم السبت الماضي مؤكدا موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كل صورة وأشكاله.

الغانم لتحرك عربي جماعي تصدياً لإسرائيل

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم البرلمانات العربية الى تحرك جماعي منظم في الاتحاد البرلماني الدولي يستهدف التصدي للخروقات الإسرائيلية لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للاتحاد.واكد الغانم ضرورة ان يكون التحرك البرلماني العربي واقعيا ومتدرجا ومنسقا مع المجاميع السياسية الأخرى.جاء ذلك في كلمة للغانم أمام المؤتمر الـ 24 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد حاليا في العاصمة المغربية (الرباط).وشدد الغانم على ضرورة التخلي عن الأنانيات القطرية والتحلي بالنضج والصبر والانتقال من حالة القول الى حالة الفعل.واكد الغانم اهمية العمل الديبلوماسي الدولي واثره في الضغط على اسرائيل مستشهدا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وردة الفعل الإسرائيلية الهستيرية تجاهه.وقال الغانم «انا أسوق هذا المثال حتى نرى ردة فعل العدو، ونتأكد من أن العمل الديبلوماسي والسياسي المنظم مع شركائنا الدوليين قادر على إحداث الفرق».وأضاف «لهذا دأبنا ومنذ أكثر من عام ونصف العام، على الدعوة الى استغلال منتدى دولي كبير ومهم، كالاتحاد البرلماني الدولي في اتخاذ موقف سياسي واضح إزاء إسرائيل.. موقف يتم من خلاله استغلال كل طاقات الدول العربية والإسلامية والحرة في العالم من أجل وضع الاتحاد البرلماني الدولي أمام مسؤولياته».وقال الغانم «لذلك انا ادعو الى العمل من الآن، وحتى اجتماع برلمانات العالم في بنغلاديش في الأول من ابريل المقبل واجتماع سان بترسبرغ في أكتوبر المقبل، للخروج برؤية موحدة لإجراء ديبلوماسي واضح تجاه إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي، يصل الى حد تعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد بسبب شرعنته لكل الممارسات الإسرائيلية الخارقة لبنود النظام الأساسي للاتحاد».وأضاف بهذا الصدد «وهنا أريد التأكيد على حقيقة مهمة وهي ان أي عمل وتنسيق بيننا هو عمل مهم ومؤثر وأيا كانت نتائج التحرك، فهي في كل الأحوال أفضل من السكوت والتفرج».وقال «انا على ثقة بكل الدول العربية، ومدى تأثيرها على مثل هذا التحرك، ونحن مؤمنون بأننا سننجح أخيرا».كما دعا الغانم في ختام كلمته الى التحرك في الكثير من الملفات العربية الأخرى مثل الفقر والجوع والإرهاب والديون والفساد وغيرها من الملفات المهمة مؤكدا «نحن في البرلمان الكويتي، مستعدون للذهاب بعيدا في كل الملفات العربية، منفتحين على كل رأي واقتراح وفكرة تطرح من الدول الأعضاء، مادين يد التعاون للعمل على كل ملف ترونه مهما وذا أولوية».يذكر ان الغانم يترأس وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ24 ويضم الوفد وكيل الشعبة البرلمانية راكان النصف وأمين سر الشعبة د.عودة الرويعي وأمين الصندوق د.وليد الطبطبائي وعضوي اللجنة التنفيذية للشعبة عمر الطبطبائي ويوسف الفضالة بالإضافة إلى النواب صفاء الهاشم والحميدي السبيعي وعلي الدقباسي.ويرافق الوفد أمين عام مجلس الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والعلاقات العامة عبدالحكيم السبتي والأمين العام المساعد لشؤون حرس المجلس اللواء خالد الوقيت.وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووفد الشعبة البرلمانية المرافق وصل الى العاصمة المغربية الرباط للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ 24 للاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في الفترة من 19 الى 21 مارس الجاري.وكان في استقبال الغانم والوفد المرافق في المغرب نائب رئيس مجلس المستشارين المغربي عبد القادر سلامة وأمين عام مجلس النواب عبد الواحد خوجة وسفير الكويت لدى المملكة المغربية عبد اللطيف اليحيا.ومن المقرر أن يتوجه الغانم والوفد البرلماني المرافق اليوم الثلاثاء الى مملكة السويد في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب السويدي اوربان ألين يلتقي خلالها كبار المسؤولين السويديين وعلى رأسهم ملك مملكة السويد كارل جوستاف السادس عشر.

الراي

«التربية»: آن الأوان لنقول لمعلمين وافدين... شكراً

هل آن أوان أن تقول وزارة التربية لمعلمين وافدين، ممن أمضوا فترة طويلة في الخدمة عبارة «شكراً... كفّيتم ووفّيتم»؟وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أعلن أن المعلمين غير الكويتيين هم أساس العملية التعليمية إلى جانب أقرانهم الكويتيين، موضحاً أن قرار الوزارة بالاستغناء عن معلّمين وافدين جاء بالنسبة للتخصصات التي تشهد فائضاً.وقال الأثري إن هناك قوائم انتظار لخريجين كويتيين ينتظرون دورهم في التعيين، وبالتالي فإن من الطبيعي جداً أن «يتم تقديم الشكر لمَنْ قاموا بالخدمة لفترة طويلة في الكويت من أصحاب تلك التخصصات، الذين غطوا الفراغ الذي كان موجوداً»، موضحاً أنه «آن الأوان لأن يقوم الكويتي بأخذ هذا المكان والاستمرار في العملية التعليمية». وأحال وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس أمس قياديي وزارته ممن أمضوا 34 سنة في الوظائف الإشرافية إلى التقاعد، حيث تضمنت الدفعة عدداً من رؤساء الأقسام والمراقبين ومديري الشؤون التعليمية، إضافة إلى عدد من مديري المدارس والمديرين المساعدين.وبيّن مصدر تربوي لـ «الراي» أن عدد المحالين للتقاعد الذين اعتمد الفارس قرار تقاعدهم يبلغ نحو 350 قيادياً بين كويتيين ووافدين، إذ يبلغ عدد الكويتيين 150 إشرافياً يشغل معظمهم وظائف قيادية صغرى، فيما يتجاوز عدد الوافدين الـ 200 موظف وموظفة في بعض وظائف رؤساء الأقسام والتوجيه الفني والسلك التعليمي والإداري.ونفى المصدر تضمن الكشف أياً من الأسماء القيادية في الصف الأول، سواء في صفوف الوكلاء المساعدين أو مديري العموم أو التوجيه العام، مؤكداً أن المحالين للتقاعد على علم بذلك حيث أبلغوا سلفاً بهذا التوجه الذي أعلنه الوزير مسبقاً، وسيتم خلال الأسبوع المقبل إصدار قراراتهم الفردية من قبل القطاع الإداري.وفي سياق التكويت، كشف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي أن عدد العاملين والموظفين في الوزارة من غير الكويتيين بلغ 34101 موظف حتى تاريخ 31 ديسبمر 2016، لافتاً إلى أن تعيينهم تم وفقاً لحاجة قطاعات الوزارة المختلفة بعد إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية.وأوضح الحربي في معرض رده على سؤال برلماني للنائب يوسف الفضالة حول استراتيجية الوزارة في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت وتوفير فرص عمل للكويتيين أن «تكويت الوظائف يتم وفقاً لسياسة الإحلال التي رسمها ديوان الخدمة المدنية لعدد منالوظائف، كما أن الوزارة تعمل على قبول كل الموظفين الكويتيين الذين يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية بكل التخصصات التيتحتاجها الوزارة، بهدف إحلال الكويتيين مكان العمالة الوافدة.»وأشار الحربي في معرض رده على سؤال آخر عن عدد المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من كويتيين وغير كويتيين منذ 1 يناير 2012 حتى الأول من مارس الجاري بلغ 1170 موظفاً من أطباء وفنيي الخدمات الطبية المساندة والممرضات وموظفي الشؤون الإدارية والمالية والقانونية.وبيّن الحربي أن المكافأة الشهرية تختلف لكل من هؤلاء حسب وظيفة كل حالة وسنوات خبرتها، لافتاً إلى ان جميع المستعان بخدماتهم لديهم موافقات من ديوان الخدمة المدنية، وان الموافقة بالاستعانة بهم تكون لمدة عام ويتم تجديدها حسب حاجة الوزارة.وأوضح الحربي ان التعاقد مع هؤلاء يتم نظراً للحاجة وطلب مراكز العمل المختلفة بالوزارة الاستعانة بخدمات هؤلاء الموظفين، وان الإجراء المتبع هو قيام مركز العمل المعني بمخاطبة وكيل القطاع التابع له بالحاجة لخدمات الموظف المستعان بهم، وعليه تتم مخاطبة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية بهذا الطلب، ومن ثم تتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة على الاستعانة بخدمات الموظف المعني أو تجديد مدة الاستعانة به حسب كل حالة.

شوارع بلا سائقين وافدين؟

طلب عدد من المواطنين بوقف سريان وإصدار كافة رخص القيادة للوافدين موقتاً، حتى تحل الأزمة المرورية، بمعنى أن تخلو الطرق من الوافدين، إلا من أصحاب بعض المهن.فقد تقدم المحامي محمد الانصاري بدعوى ادارية بصفته وكيلاً عن مجموعة من المواطنين، تطالب بوقف سريان وإصدار كل رخص القيادة للوافدين وقفاً موقتاً إلى حين إصدار قرارات تنظيمية من وزارة الداخلية، تنظم الأمور المرورية لحل المشاكل المرورية والازدحام الذي تشهده البلاد يومياً، مما يؤثر سلباً على المواطن.وذكر الأنصاري في دعواه ان «الأزمة المرورية في البلاد وصلت إلى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها، فما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم يبلغ مداه في أوقات ذهاب المواطنين والمقيمين إلى أعمالهم، وكذلك في ساعات انصرافهم، ما ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق وغياب أي استراتيجية واضحة وأي خطط فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الأزمة الخانقة، الأمر الذي يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن».من جهتها، كشفت مصادر قانونية في وزارة الداخلية لـ «الراي» ان القانون منح وزير الداخلية وقف إصدار رخص القيادة لغير الكويتيين فقط المقيمين بالبلاد وقفاً موقتاً أو لمدد محددة في حال رأى ما يستوجب ذلك الاجراء، ان كان لاسباب تنظيمية مثل اعادة دراسة قانون رخص القيادة لغير الكويتيين، أو بسبب التضخم على الطرق، أو لأي سبب يراه الوزير.وقالت المصادر إنه «منذ صدور قانون المرور في البلاد لم يستخدم أي وزير داخلية تعاقب على الوزارة ذلك الحق نظراً لصعوبة تطبيقه بسبب مخالفته للقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان، التي وقعت عليها الكويت من جهة، ومن جهة أخرى كون أن هذا الاجراء يعطل من الحركة التجارية والاقتصادية والخدمية بالبلاد، الأمر الذي جعل اللجوء إليه ليس في وارد متخذ القرار».وبيّنت المصادر ان وزير الداخلية استعمل صلاحياته وقيد منح رخص القيادة للوافدين عبر القرار رقم 5598 الصادر عام 2014، حيث حدد منح الرخص لغير الكويتيين بمهن معينة رفيعة كالاطباء والمهندسين، أو خدمية كالمندوبين وغيرهم وفق شروط محددة، وربط منح الرخصة بالمهنة والاقامة وتسقط بسقوط احداهما وان هذا الأمر حد من منح رخص القيادة إلى النصف سنوياً.من جانب آخر، كشفت احصائية لمركز نظم المعلومات ان عدد الرخص الممنوحة للوافدين والمسجلة في حاسوب الادارة بلغ 685 الفاً و121 رخصة من أصل مليونين و790 ألف وافد، بينما بلغ عدد الحاصلين على رخص قيادة من الكويتيين 587 الفاً و 700 من أصل مليون و280 ألف مواطن.وأشارت الإحصائية إلى تقلص اعداد الوافدين الحاصلين على رخص القيادة منذ صدور القرار الوزاري رقم 5598 لعام 2014 بمقدار النصف، حيث تم منح رخص القيادة للمقيمين في السنتين اللتين سبقتا القرار بما يقارب من 75 ألف رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الممنوحة لغير الكويتيين خلال السنتين التاليتين للقرار ما يقارب 35 ألف رخصة فقط، وهذا يدل دلالة واضحة على تقلص الاعداد بصورة كبيرة تتفق مع المعايير وتؤدي إلى عدم تعطل عجلة الاقتصاد والتنمية ودورانها في البلاد.

محلات المباركية... لشباب الكويت

تلقف النواب ما أعلن عنه الأمين العام لبرنامج اعادة الهيكلة فوزي المجدلي لـ «الراي» من ان البرنامج بصدد اعداد دراسة لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً حقيقياً بادارة وعمالة كويتيتين خالصتين.فقد طالب النائب صالح عاشور بتكويت سوق المباركية وتحويله إلى «رئة يتنفس منها الشباب من الجنسين، من خلال تحويل الأسواق المملوكة للدولة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة»، داعياً إلى ضم سوق المباركية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، كونه معلماً تاريخياً وطنياً، وتأجير المحلات على الشباب برسوم رمزية تساهم في تنشيط الاقتصاد وتدعم القطاع الخاص.وقال عاشور لـ «الراي»: «إن أزمة رفع ايجارات المحلات والتلويح بالاضراب الذي حدث أخيراً يدفعاننا إلى التفكير في إعادة صياغة الأفكار بخصوص أسواق المباركية، التي تعتبر معلماً تاريخياً تنبغي المحافظة عليه»، مؤكداً أن الشباب الباحثين عن أفق للعمل ويتطلعون إلى الاعتماد على أنفسهم يعانون دوماً من عدم وجود أرض خصبة للانطلاق، ولا ريب أن «المباركية» تسد الغرض في حال حولت إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة.وأعلن عاشور عن تقديمه اقتراحاً لتكويت أسواق المباركية وجعلها متنفساً تراثياً ومنطلقاً لاستيعاب امكانيات الشباب ورافداً للقطاع الخاص، خصوصاً اذا ادير العمل من قبل شباب كويتي من الجنسين، موضحاً أن العمل الحرفي يساهم في توفير فرص عمل للكويتيين ويقلص الاعتماد على الوافدين.وكان المجدلي كشف أن الدراسة تشمل أن تكون ايجارات المحلات للشباب رمزية مع صرف «دعم عمالة» لهم لتشجيعهم على خوض هذه التجربة التي يتوقعها ناجحة، وستكون مثلاً يقتدى به في بقية الجهات.من جهة أخرى، أبدى النائب أسامة الشاهين تأييده لسحب القسائم الصناعية والمحلات والحيازات الزراعية من المواطنين الذين يؤجرون تلك المواقع للوافدين، حيث تتم إعادة توزيعها على المواطنين لزيادة فرص العمل ولدعم الشباب، مشيراً إلى أن الدولة وضعت شروطاً رائعة لحفظ حقها، وخاصة في ما يتعلق بإلزام صاحب الرخصة بمزاولة النشاط نفسه مهنياً أو تجارياً.وقال الشاهين، في تصريح على هامش حضوره مؤتمر المبادرة الوطنية الشبابية «لا تحاتي خلك ريادي» مساء أول من أمس على مسرح برنامج إعادة الهيكلة، قال إن «كثيراً من الأسواق في الكويت، مثل المباركية والكويت، أسست لتكون محاضن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرفية، يقوم بها الكويتيون مباشرة بادارة أعمالهم».وأعرب عن أسفه «لعدم وجود الرقابة الحكومية الكافية على هذه الأعمال، وعدم وجود الدعم الكافي الذي أدى إلى هروب الكويتيين من هذه المحلات أو الحيازات التي حصلوا عليها، ولجوئهم إلى أسلوب التضمين على الوافدين، والتي تصل أحيانا إلى 4 ملاك للحيازة نفسها أو المحل»، مطالباً الحكومة بدعم المواطنين الذين يستغلون هذه الحيازات بأنفسهم وأيضاء بممارسة الرقابة التي تلمس نقاط الخلل وليس التنفير.

النهار

شكوى للنائب العام ضد الموقعين على «وثيقة الأغنام»

تقدم المحامي دويم المويزري بشكوى إلى النائب العام ضد الموقعين على وثيقة عدم استيراد الأغنام من إيران والأردن وعمان وجورجيا. وقال في شكواه: إن المشكو في حقهم اتفقوا فيما بينهم على عدم استيراد الأغنام الحية من إيران والاردن وعمان وجورجيا حتى 15 مايو 2017 مع علمهم ان عدم الاستيراد يضر بمصالح الاقتصاد الوطني. وأضاف أن نيتهم واضحة في الإضرار باقتصاد البلاد من خلال التأثير في اسعار المنتجات بالحد من تدفق اللحوم الحية الى الكويت .وقال: إن قصد المشكو في حقهم هو التحكم بسوق اللحوم في الكويت وذلك من خلال وقف الاستيراد من بعض الدول دون غيرها طبقا لمصالهم الشخصية ضاربين بمصلحة البلاد عرض الحائط غير آبهين بما يمكن أن ينتج عن ذلك الأمر من ضرر للكويت . وأكد المويزري أن الأفعال التي أتاها المشكو في حقهم تشكل عديداً من المواد المؤثمة طبقا لمواد وأحكام قانون الجزاء والقوانين المتممة والمكملة له سيما القانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة .

تكليف «هيئة الاتصالات» مسؤولية «أمن المعلومات»

قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تطوير الملاحة في خور عبد الله وفق الضوابط والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن، كما كلف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بمباشرة الاختصاص بمهام ومسؤوليات الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني بهدف التعامل مع المخاطر والتحديات التي تواجه أمن المعلومات في البلاد، ووقاية الأجهزة والخدمات المختلفة من محاذير التعرض للاختراق. من جانب آخر، عبَّر مجلس الوزراء عن عميق ارتياحه لما ابرزته جولة وزير المالية لتحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام بالعملة الأجنبية لدى الأسواق الخارجية التي تخطط الحكومة الكويتية لطرحها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود الجادة لتنفيذ خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي والعمل على تنويع مصادر الدخل على التصنيف الائتماني للبلاد.واحيط مجلس الوزراء علماً بكتاب ديوان الخدمة المدنية بشأن اعتبار يوم الخميس الموافق 2017/4/27 عطلة الإسراج والمعراج بدلاً من يوم الاثنين الموافق 2017/4/24.