إحصائية موحدة للتعداد السكاني الخليجي في 2020

قال رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء الخليجي فهد التخيفي، إن المركز يعمل على إصدار عدة بيانات مشتركة بين دول الخليج كافة، خلال الفترة المقبلة، منها إصدار إحصائية موحدة للتعداد السكاني لعام 2020.

وأضاف التخيفي الذي يرأس الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، مساء الإثنين، 'ستكون هناك استمارة إحصائية موحدة لدول مجلس التعاون لمسح القوى العاملة أيضاً، لبيان معدلات البطالة في دول المجلس'.

ويضم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دول الخليج مجتمعة وهي: السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.

وذكر أن المركز الخليجي للإحصاءات، بدأ العمل على إصدار بيانات الصادرات والواردات والقوى العاملة، 'وأن الخطة القادمة ستكون إصدار إحصاءات خاصة للاستثمار الأجنبي'.

وانطلقت مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، أعمال المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي بعنوان 'تعزيزي الشراكات الإحصائية لدعم الدراسات الاقتصادية' ويستمر حتى 22 مارس الجاري.

ووافق مجلس التعاون الخليجي، على إنشاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 2011، وتم اعتماد نظامه الأساسي في 2012.