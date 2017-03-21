'صندوق التنمية 'يمول طريق ' نياهوا - شايا ' بـ 15 مليون دينار

تم اليوم في دار السلام التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية تنزانيا المتحدة والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي) وذلك للإسهام في تمويل مشروع طريق نياهوا – شايا . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

وقدم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي إنعقد في الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات .

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة معالي الدكتور/ فيليب أي مبانغو – وزير المالية و التخطيط، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ حمد سليمان العمر – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع سعادة سفير دولة الكويت لدى جمهورية تنزانيا المتحدة سعادة/ جاسم الناجم ، و السيد/ أياد الغربللي - المدير الإقليمي لدول وسط وجنوب وشرق أفريقيا .

يهدف المشروع للإسهام في تلبية الطلب المتزايد لحركة نقل الركاب والبضائع على محور النقل الأوسط بين دارالسلام وكيغوما ، وذلك لتعزيز الأنشطة التجارية مع الدول المجاورة ، ومن ثم المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في منطقة المشروع . كما يهدف المشروع إلى خفض تكلفة تشغيل المركبات وصيانة الطريق بالإضافة إلى خفض زمن الرحلة .

يشتمل المشروع على إنشاء المقطع نيانهوا - كيغوما من محور دارالسلام - كيغوما بطول يبلغ حوالي 85 كم ، وذلك لرفع مستواها للمقياس البيتوميني ، ويتكون المقطع من حارتين بعرض حوالي 6.5 متر وكتفين على جانبي الطريق بعرض 1.5 متر للكتف الواحد .

يمثل قرض الصندوق المشار إليه آنفاً القرض الثالث عشر الذي يقدمه الصندوق لجمهورية تنزانيا المتحدة حيث سبق أن قدم لها الصندوق اثنتي عشر قرضاً بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 60.47 مليون دينار كويتي ، أي نحو 205.6 مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بمبلغ إجمالي قدره 656 ألف دينار كويتي أي حوالي 2.2 مليون دولار أمريكي .