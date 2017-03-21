«التجارة» مؤكدة : نراقب أي تلاعب أو غش

أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء حرصها على مراقبة الأسعار، لاسيما بالأسواق والمعارض واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقال وكيل وزارة التجارة بالوكالة سميرة الغريب في تصريح للصحفيين على هامش افتتاح معرض العطور والساعات ان (التجارة) ملتزمة بأداء دورها الرقابي والإشرافي تجاه المعارض التي تقام داخل الكويت من خلال فريق مراقبة الاسعار التابع لها.

وبسؤالها عما أثير أخيرا حول وجود ارتفاع في اسعار اللحوم، أكدت الغريب ان (التجارة) تراقب عن كثب اي تلاعب او غش في الاسعار، لافتة الى ان الوزير الروضان «اتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن».

وفيما يتعلق بآلية التعامل مع الشكاوى التي تتلقاها اجهزة الوزارة حول وجود منتجات وسلع مقلدة في الاسواق، أفادت بأن القائمين على هذا الجانب من المفتشين متواجدون على مدار الساعة لتلقي مثل هذه الشكاوى والتعامل معها قانونيا.

من جهتها قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم في تصريح مماثل ان المعرض يعد من اهم الفعاليات التي تشهدها البلاد في قطاع العطور والساعات.