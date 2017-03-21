وفيات اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017

• ليلى صالح ابراهيم صفر ملك، زوجة: عبدالله غلوم ملك، 64 عاما، (شيعت)، سلوى، ق1، ش المتنبي، م27، حسينية الامام الحسين، تلفون: 99675191، 97942234، 99740886



• طلال محمد فلاح الدوسري، 45 عاما، (شيع)، الرجال: السالمية، ق4، شارع عمرو بن العاص، مقابل الجامعة الأميركية، تلفون: 99028603، النساء: عبدالله المبارك، ق1، ش130، م29، تلفون: 51444401



• محمد طاهر واوان الشمري، 66 عاما، (شيع)، الرجال: صباح الناصر، ق4، ش32 أم البنين، م33، مقابل الفردوس، تلفون: 55339998، النساء: الأندلس، ق4، ش1، م299، تلفون: 90969781



• سعد فهاد هادي الصمعان، 47 عاما، (شيع)، الرجال: العارضية، ق2، شارع خالد الراجحي، م21، مقابل الدائري الخامس، تلفون: 51157878، النساء: صباح السالم، ق11، الشارع الأول، ج11، م58، تلفون: 55686863



• جازي عبدالهادي فهد العذاب، ارملة: راجح بداح العذاب، 81 عاما، (تشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 50577478، 66006255



• ناصر مبارك بوحيمد، 76 عاما، (يشيع التاسعة صباح غد الأربعاء)، رجال: السلام، ق5، ش503، م1، تلفون: 94999915، 99484296، نساء: القادسية، ق6، ش65، م8، تلفون: 66461456، 99543754



«إنا لله وإنا إليه راجعون»