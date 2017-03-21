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أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الروابط بين الكويت وتركيا.. تاريخية.. طرح 5 فرص استثمارية بمدينتي جابر وصباح الأحمد السكنيتين.. 658 مليون يورو مبالغ «صحية» ضائعة في ألمانيا.. محمد هايف: عيد الأم... مخالف للشريعة


21/3/2017  الآن - صحف محلية  11:55:53 PM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الروابط بين ...
من الأنباء

 

الجريدة

«المناقصات» تحجب محضر الشركة الزراعية

 طرح 5 فرص استثمارية بمدينتي جابر وصباح الأحمد السكنيتين

 إيداع حارق مدرسة بيان سنة في دور الأحداث

 الانباء

الأمير: الروابط بين الكويت وتركيا.. تاريخية

 الشباب» تقرّ تعديلات النواب على «الرياضة»

 الراي

658 مليون يورو مبالغ «صحية» ضائعة في ألمانيا

 مدير «حولي الصحية» لـ «الراي»: نعم... فليشترِ الوافد أدويته

 محمد هايف: عيد الأم... مخالف للشريعة

 النهار

«الكهرباء»: متوسط استهلاك المياه يعطي مؤشراً خطيراً

 الحربي أمر بصرف الرواتب المتأخرة للموظفات «البدون»

 


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