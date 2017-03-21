أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الأمير: الروابط بين الكويت وتركيا.. تاريخية.. طرح 5 فرص استثمارية بمدينتي جابر وصباح الأحمد السكنيتين.. 658 مليون يورو مبالغ «صحية» ضائعة في ألمانيا.. محمد هايف: عيد الأم... مخالف للشريعة

الجريدة

«المناقصات» تحجب محضر الشركة الزراعية

وفي خطوة منها لتدارك الموقف، لم تنشر «المناقصات»، على موقعها الإلكتروني كما جرت العادة، محضر الاجتماع الذي عقدته أمس الأول وأهلت فيه الشركة الزراعية، في وقت علمت «الجريدة» أنها تسعى لحل الإشكالية مع الديوان عبر إعادة الإجراءات وإرسال تظلم الشركة إليه.ارتدادات هذا الزلزال وصلت إلى مجلس الأمة، إذ أوضح النائب راكان النصف أن ما نشرته «الجريدة» عن مخالفة العضو المشار إليه لأحكام قانونها ومشاركته في تأهيل تلك الشركة التي له علاقة مباشرة بها «يمثل مخالفة تستوجب إيقافه فوراً، وفتح تحقيق داخلي، وإحالة الملف إلى النيابة العامة».وصرح النصف بأنه «في قانون المناقصات الجديد، الذي أقره المجلس السابق، حرصنا على أن يتضمن مواد بشأن تعارض المصالح بين العاملين في اللجنة والجهات الحكومية، وما يطرح من مناقصات وممارسات»، وذلك لضمان «عدم التأثير على سير المناقصات، ولتوفير العدالة بين جميع المتناقصين».وأوضح أن «المسؤولية السياسية لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن هذه الحادثة تستلزم منه وقف عضو اللجنة عن العمل، إلى حين انتهاء التحقيق»، مشدداً على أن «تجاهل الحادثة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها سيضعان العبدالله على منصة الاستجواب».بدوره، أكد النائب رياض العدساني أن ما أثارته «الجريدة» تحت عنوان «المناقصات تكسر قانونها» لن يمر مرور الكرام، و»ستكون لنا وقفة جادة بخصوص ما جاء في تفاصيل هذا الموضوع»، مشيراً إلى أنه سيوجه سؤالاً برلمانياً إلى الوزير العبدالله للوقوف على كل التفاصيل، «وبعد تسلُّم جميع البيانات سيكون لنا موقف جادّ وحاسم، وسيُحاسَب الشخص المقصر أو المتجاوز».وقال العدساني لـ«الجريدة»: «أكدنا سابقاً لرئيس الوزراء أنه ليس من اختصاص الديوان الأميري القيام بمشاريع، وأخذ بعض صلاحيات الحكومة، لذا على الوزير العبدالله، باعتباره المسؤول، حلّ موضوع هذه المناقصة بطريقة قانونية لتحقيق العدالة وحفظ الحق العام وعدم المساس به، لاسيما أنه الوزير المشرف على لجنة المناقصات المركزية».

طرح 5 فرص استثمارية بمدينتي جابر وصباح الأحمد السكنيتين

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعت خطتها لتوزيع 60 ألف وحدة سكنية، حتى عام 2019، مبيناً أنها تعمل منذ الخمسينيات في مهمة توفير الرعاية السكنية لمستحقيها.جاء ذلك خلال لقاء تعريفي أقامته «المؤسسة» أمس، لطرح خمس فرص استثمارية في مدينتي جابر الأحمد وصباح الأحمد السكنيتين، بحضور شركات استثمارية من داخل الكويت وخارجها.وقال أبل إن «فلسفتنا الجديدة لن تعيد اختراع العجلة، بل ستضمن وضع الآليات العصرية، للتأكد من ضمان نجاحها في ازدهار مستقبل الدولة»، مشدداً على أن الشراكة الرشيدة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تنمية القطاعين وتطويرهما.من جانبه، أكد المدير العام للمؤسسة بدر الوقيان أن دور المؤسسة لا يقتصر على توفير الرعاية السكنية، بل يشمل تطوير الأراضي، مبيناً أن المؤسسة تهدف إلى الاستفادة من الإمكانات التي منحها القانون لها بعد تعديله عام 2014، لتحسين المنتج العقاري وتحويل المشاريع الإسكانية إلى مشاريع مدرة للدخل، بالشراكة مع القطاع الخاص.من جهتها، كشفت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي أن الفرص الجديدة بالمدينتين تنوعت بين التجاري والصناعي والسكني الاستثماري والمخازن.

إيداع حارق مدرسة بيان سنة في دور الأحداث

بعد إدانته بجريمة حرق مدرسة بمنطقة بيان في القضية المقدمة من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلى النيابة العامة، قررت محكمة جنح الأحداث، أمس، برئاسة المستشار سلمان السويط إيداع الحدث المتهم سنة في دور رعاية الأحداث لتقويم سلوكه.وفي تحقيقات النيابة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وذلك بعد خلاف مع أحد مسؤولي المدرسة، دعاه للتسلل إليها وإضرام النيران فيها.وقضت المحكمة ببطلان تحقيقات النيابة لعدم إحضارها محامياً مع المتهم وفق ما يقرر قانون الأحداث الجديد، معلنة اطمئنانها إلى ارتكاب الحدث الوقائع محل الدعوى.من جهة أخرى، أمرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وليد الكندري، بحبس خمسة متهمين 7 سنوات، وسادسهم 12 مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتهم بجريمة تهريب أسلحة وذخائر إلى البلاد عبر حدودها الشمالية، مقررة عزل الأخير من وظيفته.وكانت التحقيقات كشفت عن تهريب المتهمين 60 سلاح شوزن و1300 كرتون ذخيرة و139 بندقية صيد و172 سبطانة ومسدساً وكلاشنكوفاً، مبينة أنهم أدخلوا جزءاً منها بمساعدة المتهم السادس من خارج البلاد، ووضعها بجاخور يخص أحدهم بهدف الاتجار بها.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن قصد المتهمين كان الاتجار بالمواد المضبوطة بعدما تمكنوا من إدخالها إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، فضلاً عن حيازتهم تلك الأسلحة دون ترخيص من وزارة الداخلية.

الانباء

الأمير: الروابط بين الكويت وتركيا.. تاريخية

أقيمت عصر أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وذلك بمناسبة زيارة الدولة الرسمية.وعقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث تم استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين الكويت وتركيا وسبل تطوير وتنمية الشراكة القائمة على جميع الاصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين والسعي نحو المزيد من التعاون في مختلف المجالات لتوسعة اطر العمل المشترك.وتناولت المباحثات ابرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. هذا، وتمت بحضور صاحب السمو الأمير والرئيس أردوغان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات ثنائية بين الكويت وتركيا.كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الصديقة مساء أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة الأوسمة، حيث قلد سموه فخامته «قلادة مبارك الكبير» تقديرا لدور فخامته في توطيد العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين وتقديرا لفخامته وشعب تركيا الصديق، في حين قلد الرئيس أردوغان صاحب السمو «وسام الدولة» وهو أرفع وسام يتم تقديمه لرؤساء الدول، تقديرا للجهود التي تبذل في تعزيز العلاقات الثنائية والروابط بين البلدين.

الشباب» تقرّ تعديلات النواب على «الرياضة»

في خطوة متقدمة على مسار الرياضة، أقرت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس التعديلات النيابية على القانون رقم 26/2012 بموافقة الجانب الحكومي، الأمر الذي يعد نقلة نوعية على هذا المسار.وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح صحافي ان «الشباب والرياضة» اجتمعت بحضور وزير الشباب بالإنابة خالد الروضان، حيث تمت مناقشة الاقتراحات بقوانين، بالإضافة الى المشروع الحكومي، وتبنت اللجنة التعديلات على روح القانون رقم 26/2012 وذلك للمساهمة في رفع الإيقاف.وأضاف حماد ان المؤشرات طيبة بالنسبة لرفع الإيقاف، مشيرا الى ان التعديلات شملت المادة 5 من القانون وهي تسمح للهيئات بوضع نظمها الأساسية وفق المواثيق الدولية واعتماد النظم من الجمعيات العمومية غير العادية.وأضاف: أما تعديل المادة 16 فنص على تنظيم تأسيس اي اتحاد، حيث تتقدم 6 أندية مشهرة بالطلب على ان يتم التعامل مع الأندية المتخصصة مثل معاملة الاتحادات وتشكل هيئة تحكيم برئاسة مستشار على الأقل. وزاد حماد ان عقد اجتماعات الجمعيات العمومية يشترط وجود 250 عضوا للأندية الشاملة و50 عضوا للأندية المتخصصة، مؤكدا ان الوفد الحكومي وأعضاء اللجنة وافقوا على التعديلات، وهناك اجتماع سيعقد السبت المقبل مع الحكومة يليه اجتماع للجنة الأسبوع المقبل حتى يتم إعداد التقرير لرفعه لمجلس الأمة تمهيدا لإقراره، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي في رفع الإيقاف عن النشاط الرياضي.مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء»: ان التعديلات التي أقرت لم تنه الأمر بشكل كامل ولا تزال هناك ملاحظات على بعض المواد التي قد لا يتم القبول بها دوليا.

الراي

658 مليون يورو مبالغ «صحية» ضائعة في ألمانيا

تضخم ملف التحقيق في تجاوزات مالية وقعت في مكتب الكويت الصحي في ألمانيا بوثائق بدأت تتوالى على لجنة التحقيق البرلمانية، منها كتاب سري صادر من ديوان المحاسبة، يطلب من وكيل وزارة الصحة التحقيق في عمليات الصرف التي تمت على مبالغ تصل إلى أكثر من 658 مليون يورو، بما يثير شبهة الإضرار بالمال العام.ولاحظ الديوان في الكتاب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه صرف دفعات مالية بهذا المبلغ الضخم في ظل «عدم الاطمئنان لسلامة تصرف المكتب الصحي في فرانكفورت بتلك المبالغ منذ سنوات عدة، لعدم ورود مستندات مؤيدة للصرف لفترات طويلة، أو وجود قصور في المستندات المقدمة منه للوزارة، على نحو يحول دون التحقق من سلامة صرفها ويثير شبهة الإضرار بالمال العام».وقدم الديوان في الكتاب جداول بمبالغ الصرف «القاصرة» طالباً من وزارة الصحة دراستها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يكفل الحفاظ على المال العام من الضياع وإخطاره بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر.وطلب الديوان موافاته بما تم اتخاذه من اجراءات حيال المآخذ السابقة وأسباب ومبررات استمرار صرف الدفعات للمكتب المذكور لفترة طويلة رغم عدم تقديمه للمستندات الدالة على سلامة وأوجه الصرف، ما يشير إلى قصور المتابعة ويعرض المال العام لمخاطر الضياع، ويوجب سرعة اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة لتحديد مصير تلك المبالغ، واتخاذ الآليات التي تكفل تلافي تكرار ذلك، ومتابعة مصروفات المكاتب الصحية أولاً بأول إحكاماً للرقابة على المال العام.وكشفت ملاحظات الديوان، وفقاً للكتاب، عن وجود مبالغ بالملايين لا توجد مستندات عنها نهائياً تصل إلى 271 مليون يورو، نتيجة وجود عجز مالي يمثل الفرق بين قيمة الدفعات المنصرفة للمكتب والمستندات المقدمة للوزارة بمصروفاته، اعتباراً من سبتمبر 2013 حتى سبتمبر 2016.وأشار الكتاب إلى عدم تمكن الوزارة من تسوية بقية الدفعات المالية المنصرفة للمكتب الصحي منذ ما يقارب الثلاثة أعوام والبالغ قيمة ما تم حصره منها 387 مليون يورو تقريباً، لتقديم المكتب مستندات غير مكتملة في شأنها، ما يثير عدم الاطمئنان لسلامة صرفها.

مدير «حولي الصحية» لـ «الراي»: نعم... فليشترِ الوافد أدويته

معلناً أن السواد الأعظم من مراجعي مرافق منطقة حولي الصحية من الوافدين، ونسبة مراجعتهم مستشفى مبارك تزيد على 60 في المئة، أبدى مدير منطقة حولي الصحية الدكتور فهد الفودري تأييده مقترح شراء الوافد لأدويته على حسابه الخاص، أو على الأقل تحمل جزء من ثمنها، مشترطاً أن يصاحب تطبيق ذلك المقترح مزيدٌ من إحكام الرقابة على القطاع الخاص حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار.ورأى الفودري في حديث لـ «الراي» أن زيادة رسوم الخدمات الصحية على الوافدين ستؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات بشكل كبير جداً، وسيكون لها أثر قوي على حل مشكلة الازدحام، «لكن الخوف أن تتعقد حالة الوافد الذي لا يستطيع إجراء أشعة تشخيصية أو تحليل، ليدخل بعدها المستشفى وحينها سيكلف الدولة أكثر».وقال إن أسعارالخدمات الصحية عالمياً ترتفع، والرسوم منذ أن وُضعت في الكويت لم تتغير، وبالإضافة إلى زيادة رسوم الخدمات الصحية لا بد أن تكون هناك زيادة على رسوم الغرف الخاصة، فهي ما زالت على حالها منذ نحو نصف قرن بواقع دينار للغرفة، أما في ما يخص نسب الزيادة على أسعار الخدمات الصحية فإنها ينبغي أن تكون متوازنة بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن الأسعار الحكومية ينبغي أن تكون أقل من الخاص، ولا تزيد العبء على الوافد بحيث يستطيع الوصول إلى التشخيص المبكر حتى لا تتعقد حالته وتزيد تكلفة علاجه على الدولة لتصبح أضعافاً.من جهة أخرى، كشفت مصادر صحية لـ «الراي» عن حركة تدوير واسعة على مستوى مديري المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية.وكشفت إحصائية صادرة عن وزارة الصحة أن عدد الأطباء المستعان بخدماتهم على بند المكافآت من الكويتيين وغير الكويتيين حتى الأول من مارس الجاري بلغ 176 طبيباً، منهم 5 أطباء كويتيين و104 من جنسيات مختلفة و67 من «البدون».وأشارت الإحصائية إلى الاستعانة بخدمات اختصاصي أول علاج نفسي و19 صيدلياً من جنسيات مختلفة، لافتة إلى أن عدد أفراد الهيئة التمريضية المستعان بخدماتهم على بند المكأفاة بلغ 323 ممرضاً وممرضة منهم 313 من «البدون» و10 من جنسيات مختلفة.ونوهت الإحصائية إلى الاستعانة بخدمات381 إدارياً وفنياً منهم 26 إدارياً و44 فنياً من جنسيات مختلفة و311 من «البدون»، كما استعانت على البند نفسه بخدمات 11 حلّاقاً، إضافة إلى 20 مشرف سكن و36 سائقاً و158 طباعاً من جنسيات مختلفة.

محمد هايف: عيد الأم... مخالف للشريعة

فيما أعلن النائب محمد هايف أن «عيد الأم مخالف للشريعة» كشف عن عزمه التقدم بحزمة من المقترحات المتعلقة بالمرأة الكويتية، وخصوصاً الامهات.وتلقف وزير الصحة الدكتور جمال الحربي تهديد النائب عبدالكريم الكندري له بالمنصة ما لم يتم الإسراع في صرف الرواتب المتأخرة للعاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من «البدون»، بإعلانه انه أعطى تعليماته بإنهاء المشكلة، فيما أعلن النائب رياض العدساني أن «هناك نواباً يتلونون كألوان الطيف ويبدّلون جلودهم ومواقفهم مثل الثعبان من أجل الدينار».وقال هايف في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس «إن عيد الأم مخالف للشريعة الاسلامية التي نصت على منع التقليد الأعمى للغرب، وفي المقابل أكدت الشريعة الاحتفاء والبر بالوالدين في كل وقت».وشدد هايف على ان «تكريم المرأة وبالأخص الأم يكون بالأفعال وليس بالأقوال والشعارات أو التقليد الأعمى، بل من خلال الموافقة على قوانين أو مقترحات تخدم هذه المرأة أو الأم التي نريد الاحتفاء بها».ورأى هايف أن «وقف المساعدات الاجتماعية عن الأمهات وتعسير معاملاتهن في وزارة الشؤون، هو عقوق من قبل الدولة وهو أشد من عقوق الافراد».وأعلن انه سيكلف الهيئة الادارية والقانونية في مكتبه بإعداد مقترحات تمهيداً لتقديمها في المجلس، مبيناً ان المقترحات تنص على خفض سن تقاعد وساعات العمل للمرأة، وخفض سن استحقاق المساعدات الاجتماعية لربات البيوت، وزيادة اجازة الأمومة ورعاية الطفولة للأمهات العاملات بمقابل عادل من الأجر، وتجريم عقوق الوالدين وتغليظ العقوبة على الجاني.ووافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس على تعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت بتقسيم دوائر المجلس البلدي إلى ست دوائر حسب المحافظات.وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله فهاد إن اللجنة وافقت باجماع الاعضاء الحضور على الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض احكام القانون آنف الذكر.وأوضح ان التعديل نص على استبدال البند الأول من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 على ان تكون «أحد عشر عضواً ينتخبون وفق قانون رقم 35 لسنة 1962 وتقسم الكويت إلى ست دوائر انتخابية بواقع دائرة لكل محافظة».وأضاف ان التعديل نص على أن «يخصص لمحافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ومقعد واحد لمحافظة مبارك الكبير ومقعدان لمحافظة الفروانية ومقعد لمحافظة الجهراء ومقعدان لمحافظة حولي ومقعدان لمحافظة الاحمدي»، مبيناً انه سيتم رفع هذه التعديلات إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس على اضافة فقرة على قانون المحكمة الإدارية تتعلق بأن يستثنى من الحظر كل مَنْ سحبت أو فقدت أو اسقطت جنسيته بقرار إداري.وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن التعديل كان استثناء من الحظر وليس إلغاء للفقرة، اذ يحق لكل مَنْ سحبت أو فقدت أو اسقطت جنسيته بقرار إداري الطعن أمام المحكمة الادارية، وصدر التعديل بموافقة غالبية الحضور.وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بإيجاد حل عاجل لصرف الرواتب المتأخرة للعاملين في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من فئة «البدون»، محذراً الوزير من أنه «ما لم يجد هذا الحل فسيضعه على منصة الاستجواب في مساءلة مكونة من محور واحد حول هذه القضية».وقال الكندري في مؤتمر صحافي «إن العاملين والعاملات في السجلات الطبية بمستشفى الجهراء من فئة البدون أضربوا عن العمل بسبب عدم تسلم رواتبهم منذ 3 أشهر رغم أنها رواتب متدنية».وثمّن الكندري ما ورد في تصريح وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري عن الاستغناء عن المعلمين الوافدين في التخصصات التي تشهد فائضاً.ومساء، أعلن الحربي انه اعطى تعليماته لقطاع الشؤون المالية في الوزارة بإنهاء مشكلة تأخر رواتب الموظفين من غير محددي الجنسية «البدون» العاملين على بند «الاجر مقابل عمل».وقال الحربي في تصريح صحافي ان «هناك كشوفات ترد متأخرة للوزارة من المناطق الصحية وبعض الادارات ما يؤخر صرفها، ومثال على ذلك رواتب موظفي السجلات الذي ورد لمنطقة الجهراء الصحية متأخراً بعد ارسال المنطقة لرواتب فبراير للوزارة، وبالتالي تأخرت تسوية الصرف مع رواتب المنطقة».وفيما أعلن النائب رياض العدساني عن عزمه سحب مقترحه في شأن تعارض المصالح، أكد أن «هناك نواباً يتلونون كألوان الطيف ويبدلون جلدهم ومواقفهم مثل الثعبان من أجل الدينار والمناقصات والكاش وهذا أمر مرفوض».وقال العدساني إنه سيحيل إلى جلسة مجلس الأمة المقبلة رسالة يطلب فيها سحب مقترحه في شأن تعارض المصالح من اللجنة التشريعية وتحويله إلى لجنة حماية الأموال العامة، معرباً عن ثقته بموافقة مجلس الأمة على هذه الرسالة، لا سيما مع عدم وجود أي مقترح آخر منفرد حول تضارب المصالح غير المقترح الذي قدمه من بين 312 مقترحاً محالاً إلى اللجنة التشريعية.

النهار

«الكهرباء»: متوسط استهلاك المياه يعطي مؤشراً خطيراً

أعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن متوسط استهلاك الفرد للمياه بلغ 450 لترا يوميا ، محذرا من أن هذا المعدل يعتبر مؤشرا خطيرا يحتم على الجميع التكاتف لرفع مستوى ثقافة الترشيد لدى المستهلكين.وقال في تصريح صحافي ان إنتاج 1000 غالون إمبراطوري يكلف الوزارة عشرة دنانير، بينما يتم احتساب هذه الكمية بـ 800 فلس للمستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة حررت منذ بدء حملة الحد من الهدر في استهلاك المياه قبل حوالي عام ونصف العام نحو 3500 مخالفة. وزاد: «تحرص الوزارة على ترشيد المياه وترسيخ مفهوم التوعية لدى المستهلك نظرا لتزايد تعقيد الوضع المائي في الكويت مع تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراني الهائل، وكل ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادة الإنتاج مع ابتكار بدائل جديدة لمصادر المياه».

الحربي أمر بصرف الرواتب المتأخرة للموظفات «البدون»

بعد إضراب الموظفات البدون عن العمل في قسم السجلات الطبية بمستشفى الجهراء امس لعدم تسلم رواتبهن لمدة 3 أشهر اصدر وزير الصحة د. جمال الحربي قراراً بصرف الرواتب المتأخرة بشكل فوري. وقال الوزير الحربي في تصريح صحافي وإنه منذ توليه حقيبة الوزارة أوعز الى الجهاز المالي بالاسراع في صرف رواتب المعينين على بند اجر مقابل عمل بحيث يتم مع رواتب بقية موظفي الوزارة. وأضاف: قام الوكيل المساعد للشؤون المالية بوضع آليه تضمن الصرف المبكر وبالفعل تم صرف راتب يناير بغير أي تأخير، الا ان تأخر ورود كشوفات الشهر التالي الى الوزارة من قبل المناطق الصحية أخر عملية الصرف من جديد. واكد الوزير الحربي ان آلية لصرف رواتب العاملين على بند الاجر مقابل عمل، هي ان ترسل المناطق كشوفها يوم 20 من كل شهر الى الجهاز المالي، منوها الى أن هناك ضباط اتصال بين الوزارة والمناطق الصحية لارسال الكشوفات خلال الفترة المطلوبة . وكان النائب عبدالكريم الكندري طلب من وزير الصحة وضع حل سريع للعاملين البدون الذين لم يتقاضوا رواتبهم في الوزارة منذ 3 أشهر. وأضاف: اذا لم ار حلا سريعا لهذا الموضوع فلن اتردد بوضعك على المنصة بمحور واحد وهو انك لا تعطي الناس ارزاقها. وقال: ألا تخافون الله بتأخير رواتب متدنية ثلاثة اشهر؟ ولماذا هذه السياسة مع البدون ؟ وغدا نخشى ان تسجل لهم وزارة الداخلية قيودا امنية بسبب الاضراب واحمل وزير الصحة المسؤولية عن استمرار الوضع واذا كانت المشكلة مالية فيجب ان تحل. من ناحيته قال النائب ناصر الدوسري: هذا التعامل غير الإنساني مع الموظفات البدون في مستشفى الجهراء بتأخير رواتبهن 3 شهور يجب أن ينتهي فوراً، وعلى وزير الصحة تحمل مسؤولياته. من جانبه بين النائب علي الدقباسي ان إضراب موظفات بدون بسبب عدم استلام رواتبهن لمدة 3 أشهر بالرغم من بساطتها ليس الأول ولن يكون الأخير في حال استمرار سياسة الترقيع!من جهته شدد النائب ثامر السويط على الكلفة السياسية لما يجري في الصحة، قائلا: مسألة أن يعاني في الكويت بلد الانسانية موظفون بسبب عدم دفع رواتبهم مسألة لها كلفة سياسية عالية. بدوره، قال النائب عبدالله فهاد ان رواتب البدون ليست منّة ولا فضلا، ومايحدث من تعسف وتضييق على إخواننا البدون يكذب إدعاء إنسانية الدولة، وعلى وزير الصحة رفع الظلم وصرف مستحقاتهم. من جانبه طالب النائب جمعان الحربش وزير التربية بالالتفات الى الموظفين غير الكويتيين المعينين على بند الاستعانة في الجامعة اذ انهم لم يستلموا رواتبهم منذ 3 شهور، قائلا: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».