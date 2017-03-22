تمديد صلاحية البطاقة الأمنية لهم من عام إلى عامين

دشن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة اليوم الاربعاء قاعة خاصة لاستقبال المراجعين من شريحة أبناء الكويتيات من أزواج المقيمين بصورة غير قانونية وزوجات الكويتيين المقيمات بصورة غير قانونية لتنفيذ كافة معاملاتهم.



وذكر مدير إدارة البطاقات بالجهاز طارق البعيجان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفضالة قام بمعاينة التجهيزات الجديدة المخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف إن كافة المعاملات لهذه الشريحة سيتم تقديمها وإجراؤها واستلامها في قاعة خاصة بهم في مقر الجهاز بمنطقة العارضية، مبينا انه تم تزوديها بكل وسائل الراحة بهدف تطوير بيئة العمل وتحديثها وتقديم خدمة أفضل للمراجعين.



وأشار البعيجان الى ان الجهاز شرع مؤخرا في إصدار بطاقات خاصة لهذه الشريحة تكون واجهتها موسومة بعبارتي (أبناء الكويتيات) أو (زوجات الكويتيين).



وقال إنه تقرر تمديد مدة صلاحية البطاقة لتكون سنتين بدلا من سنة واحدة كما كان معمولا به في السابق، موضحا أن مدة إنجاز تجديد البطاقات ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.