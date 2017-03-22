صندوق التنمية الكويتي يقرض سيراليون 17 مليون دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية قرضاً مع جمهورية سيراليون بخمسة ملايين دينار كويتي وقال الصندوق في بيان له تم اليوم في فريتاون ، التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية سيراليون والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمسة ملايين دينار كويتي ، (أي ما يعادل نحو 17 مليون دولار أمريكي) ، للإسهام في تمويل مشروع تحسين طريق توكي – لوملي في جمهورية سيراليون .

وقد وقع على إتفاقية القرض في القصر الرئاسي وبحضور فخامة الرئيس الدكتور أرنست باي نيابة عن حكومة جمهورية سيراليون معالي السيد / محمدو كارغبو ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السيد/ ثامر الفيلكاوي المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية سيراليون من خلال تحسين طريق توكي – لوملي ، والذي يوصل العاصمة فريتاون لباقي أقاليم البلاد .

يشمل المشروع أعمال تحسين طريق من حارتين إلى أربع حارات بطول حوالي 24 كم ، وتحسين الطرق الموصلة للقرى بطول حوالي 11 كم . ويشمل ذلك أعمال تحضير الموقع ونقل الخدمات ، والأعمال الترابية ، وتشييد منشآت صرف المياه ومعابر الخدمات والأنابيب ، وحوائط الحماية ، وأعمال رصف الطريق ، وبناء جسرين ، وأعمال إعادة تأهيل جسر والسجونسون ، وأعمال بناء جسر جديد في منطقة النهر رقم 2 ، وأعمال السلامة المرورية وتخطيط الطريق ، وأعمال إستملاك الأراضي والمنشآت ، بالإضافة إلى الخدمات الإستشارية للإشراف على التنفيذ .

وبتوقيع هذه الإتفاقية يكون الصندوق قد قدم لجمهورية سيراليون تسعة قروض ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق ثمانية قروض بمبلغ 28 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 94.15 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة .