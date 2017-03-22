منظمة دولية: 32% من سكان إفريقيا بدون مياه آمنة

أعلن المجلس العالمي للمياه، اليوم الأربعاء، أن 32% من سكان إفريقيا جنوب الصحراء، لا يحصلون على مياه آمنة صالحة للشرب.

وحث المجلس في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة 'يوم المياه العالمي، الحكومات الإفريقية على 'المساهمة بجزء من ميزانيتها في المشروعات التي توفر المياه الآمنة للجميع على هذا الكوكب'.

وأشار البيان إلى أن إفريقيا وآسيا هما القارتان الأكثر تضررًا من ندرة المياه الآمنة.

وأشار إلى أن دول بابوا غينيا الجديدة، وغينيا الاستوائية، وأنغولا، في إفريقيا الجنوبية، توفر مياهًا صالحة للشرب فقط لأقل من 50% من سكانها.

وتعد مشاكل المياه شائعة الحدوث في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعاني كثير من سكان تلك الدول من أمراض منقولة عن طريق المياه، مثل الكوليرا، وغيرها.

وأفريقيا جنوب الصحراء أو أفريقيا السوداء، هو المصطلح المستخدم لوصف المنطقة التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وتتكون من 48 دولة منها 42 تقع على البر الرئيسي للقارة، و6 عبارة عن جزر وهي مدغشقر وسيشيل، جزر القمر، الرأس الأخضر وساو تومي وبرينسيبي.

وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان هذه الدول يبلغ 936 مليون نسمة.