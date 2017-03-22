معدل ادخار السعوديين لا يتجاوز 16%

قال بدر الجارد، مدير إدارة الادخار في بنك التنمية الاجتماعي (حكومي)، إن معدل الادخار لدى السعوديين لا يتجاوز 16% من إجمالي الدخل، 'بينما تصل النسبة المتوسطة في دول الخليج 29% وفي الدول المتقدمة 52%'.

وأضاف 'الجارد' خلال المؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن البنك اقترح تأسيس لجنة وطنية للادخار، مشيراً إلى أن اللجنة 'تأسست بالفعل من ممثلين لعدة جهات معنية، وهي بصدد إصدار استراتيجية الادخار'.

وتنتشر ثقافة الاقتراض في السعودية ودول الخليج؛ وتبلغ القروض الاستهلاكية في المملكة أكثر من 94 مليار دولار بنهاية 2016 (تقترب من ربع إجمالي القروض المقدمة)، فيما القروض العقارية من البنوك للأفراد تتجاوز 29 مليار دولار بنهاية نفس الفترة.

وزاد المسؤول الحكومي: 'الدراسات أثبتت أن معظم المواطنين ينفقون مداخيلهم ولا يدخرون منها، بل يوجد عجز في دخل الأسرة يصل إلى 1750 ريالاً (467 دولار) شهرياً، فيما 45 دولة ليس بينها المملكة تبنت ثقافة الادخار'.

وبحسب أحدث بيانات لهيئة الإحصاء السعودية (حكومي)، يبلغ عدد السكان في البلاد 31.7 مليون نسمة، 11.7 منهم أجانب (37%)، فيما 20 مليون سعوديين (67%).

وأظهرت إحصاءات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، أن الودائع البنكية في يناير/ كانون ثان الماضي، بلغت 1.600 تريليون ريال (426.7 مليار دولار)، مقارنة بـ1.597 تريليون ريال (425.9 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة من العام 2016.

وارتفعت القروض البنكية بنسبة 2%، إلى 1.396 تريليون ريال (372.4 مليار دولار) بنهاية يناير/ كانون ثان الماضي، مقارنة مع 1.375 تريليون ريال (366.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي.