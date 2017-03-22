حريق يلحق أضرارًا بالغة بمسجد 'بايزيد' في اليونان

نشب حريق كبير، اليوم الأربعاء، في مسجد 'بايزيد ' التاريخي، ببلدة 'ذيذيموتيخو' التابعة لمدينة 'إفروس' شمال شرقي اليونان، تسبَّب في إحداث أضرار بالغة.

ونقلت وسائل الإعلام اليونانية، أن 'الحريق أسفر عن تدمير السقف الخشبي وأجزاء داخل المسجد، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة'.

وقال نائب وزير الخارجية اليوناني يانيس أماناتيديس في تصريح، 'سيجري إصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق'، بحسب وسائل الإعلام ذاتها.

يشار إلى أنه تم افتتاح المسجد عام 1420 خلال فترة حكم السلطان العثماني محمد الأول بن بايزيد الأول، وتبلغ مساحته 1000 متر مربع، وطول مأذنته 22 مترًا.

ويعد مسجد 'بايزيد ' من أهم الآثار العثمانية في منطقة البلقان وأقدمها، وكانت تجري فيه أعمال ترميم أطلقتها وزارة الثقافة اليونانية منذ عامين.