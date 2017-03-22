مصادر طبية: مقتل سيدة في الهجوم المسلح قرب البرلمان البريطاني

نقلت 'رويترز' عن مصادر طبية بأنَّ سيدة قتلت في الهجوم المسلح الذي وقع قرب مبنى البرلمان البريطاني.



جاء ذلك حسبما أوردته الوكالة، في نبأ عاجلٍ لها، مساء اليوم الأربعاء، دون أن ترد مزيدًا من التفاصيل في هذا الشأن.

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أصيب شخصان على الأقل، بينهما ضابط شرطة، اليوم الأربعاء، في هجوم خارج مبنى البرلمان البريطاني، حسب وسائل إعلام بريطانية.

وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية على موقعها الالكتروني، اليوم أنه تم طعن ضابط شرطة، فيما أصيب رجل آخر بإطلاق نار خارج مبنى البرلمان.

وأعلن نائب رئيس مجلس العموم دافيد ليدينغتون تعليق جلسات مجلس العموم على خلفية الهجوم.

وأضاف في تصريح أنه تم طعن ضابط شرطة فيما أطلقت قوات الأمن النار على المهاجم، وأردته قتيلًا.

وأوضحت الصحيفة أن ضابط الشرطة أصيب لكنه تحرك بعد سقوطه على الأرض ممسكًا بذراعه او كتفه.