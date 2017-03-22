كتاب شكر للمهندس أحمد مال الله من رئيس إتحاد البحرين للدراجات

ضمن فعاليات بطولة آسيا للدراجات الهوائية المنعقدة في مملكة البحرين بتاريخ 23 فبراير حتى 3 مارس ، قام رئيس الأتحاد البحريني للدراجات الهوائية الشيخ / خالد بن حمد أحمد آل خليفة بمنح قائد دراجات جامعة الكويت المهندس / أحمد ياسين مال الله الخالدي كتاب شكر على مجهوداته في نشر ثقافة الدراجات الهوائية في وسائل التواصل الاجتماعي (الانستجرام والسناب :Eng_Malallah @) حيث تزامنت بطولة آسيا للدراجات الهوائية مع الانجاز الثالث للمهندس / أحمد مال الله ، والتي كانت عبارة عن جولة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير الماضي ، والتي قطع خلالها 500 كــم بسبعة أيام مروراً بجميع إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة إنطلاقاً من إمارة الفجيرة وانتهاءً بإمارة أبو ظبي العاصمة وكانت الجولة بعنوان (#الإمارات_بالدراجة) ، وتم خلال الجولة التعريف بالأماكن التاريخية لكل إمارة والمواقع السياحية والثقافية وكذلك المراكز التجارية عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

وعن هذا التكريم أفاد المهندس / أحمد مال الله الخالدي إن هذا التكريم هو فخر لي وان حصولي على تشجيع من جهات مختلفة مثل الإتحاد البحريني للدراجات الهوائية لهو انجاز بحد ذاته وهذا الأمر الذي يدعوا إلى المزيد من البذل والسعي في توعية المجتمع بفوائد رياضة الدراجات الهوائية والسعي إلى المزيد من الإنجازات ، فكل الشكر للشيخ / خالد بن حمد أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي للدراجات الهوائية على هذا التكريم ، كما أشكر السيد / أحمد البوعينين عضو الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية على تشجيعة المتواصل لي خلال جولاتي بالدراجات الهوائية ، كما ان الشكر موصول للدكتور/ آدم الملا الأمين العام خصوصاً والإدارة الجامعية عموماً على اهتمامهم بمثل هذه الرياضات والمساهمة في نشر مثل هذه الأنشطة ونشر كل ما هو مفيد للمجتمع وتشجيع القائمين عليه .