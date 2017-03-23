طقس غير مستقر اليوم وغداً مصحوب بالغبار والأمطار

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الكويتية المهندس عماد السنعوسي إن البلاد تتأثر اليوم الخميس وغداً الجمعة بطقس غير مستقر وذلك نتيجة وجود منخفض جوي يجلب معه موجات من الغبار والأمطار.

وأوضح السنعوسي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المنخفض الجوي يؤدي إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية المثيرة للغبار والتي تنخفض معها الرؤية الأفقية على فترات على بعض المناطق إضافة إلى تكاثر السحب الممطرة التي قد تكون رعدية أحياناً.

وتوقع أن يكون الطقس الليلة غائماً إلى غائم جزئي والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح سرعتها بين 20 و50 كيلومتراً في الساعة ومثيرة للغبار على بعض المناطق مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة تكون بين 16 و18 درجة مئوية والبحر معتدلاً إلى عالي الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين ثلاث وسبع أقدام.

وبين أن الطقس سيكون نهار غد الجمعة غائماً جزئياً والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً بين 15 و40 كيلومتراً في الساعة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق تكون رعدية أحياناً.

وذكر أن درجة الحرارة العظمى المتوقة نهار الجمعة تتراوح بين 25 و27 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج الذي يعلو أحياناً بين قدمين وست أقدام.

وأضاف أن الطقس مساء الجمعة سيكون غائماً جزئياً والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والتي تتراوح بين 15 و38 كيلومتراً في الساعة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة مساء غد تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه من قدمين إلى خمس أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت، توقع السنعوسي أن يكون غائماً جزئياً والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 و32 كيلومتراً في الساعة مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وأفاد بأن درجة الحرارة العظمى المتوقعة نهار السبت تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدمين وأربع أقدام.

وقال إن السحب ستقل مساء السبت مع وجود فرصة لسقوط الأمطار تدريجياً في حين تكون الرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و26 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة مساء السبت تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج الذي يتراوح ارتفاعه بين قدم وثلاث أقدام.