الداخلية: قرار وزاري بترقية (1327 ) ضابطا من مختلف الرتب

تأكيداً لإنفراد بما نشرته قبل أيام، أصــدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ خالد الجراح الصباح اليوم الخميس الموافق قرارا وزاريا تضمن حركة ترقيات واسعة النطاق شملت (1327) من الضباط، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القرار وتضمنت حركة الترقيات ترقية (305) ضابطا برتبة مقدم إلى أول مربوط رتبة عقيد، وترقية (276) ضابطا من رتبة رائد إلى أول مربوط رتبة مقدم ، وترقية (223) ضابطا برتبة نقيب إلى أول مربوط رتبة رائد وترقية (533) ضابطا برتبة ملازم أول الى أول مربوط رتبة نقيب.

وكانت أشارت إلى ذلك بانفرادها ، للمزيد من التفاصيل بالرابط ادناه:

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