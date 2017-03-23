وفيات الخميس 23 مارس 2017

ليلى عبدالرحمن عيسى البالول – 52 عاما – شيعت – الرجال: الخالدية، ق 2، ش 23، م 25، ديوانية البالول مقابل الدائري الثالث، النساء: الجابرية، ق 9، ش 11، م 10، ت: 67741717 – 67787717، 66605653، 67619666

فاطمة علي محمد القبندي، أرملة، علي محمد عبدالله القبندي، 70عاما، شيعت، الرجال : أبو الحصانية، ق10، ش 100، م 88، النساء: المسيلة البحري، ق 9، ش 44، م 23/17، بجانب نادي ضباط الحرس، ت: 99944944 ، 95595599

عبدالله فرحان محمد الخجمه العجمي، 19 عاما، شيع، القصور، ق 1، ش 6، م 41، ت: 67674121

محمد حسين غلوم صالح البلوشي، 68 عاما، شيع، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 65999933، 97337211

فاطمة مختار محمد أشكناني، زوجة، محمد عباس الشرف، 72 عاما، شيعت، الرجال : ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، النساء : الرميثية، ق9، ش أسامه بن زيد، ج 93، م 38، مقابل الدائري الخامس، 66888868، 66488858

سيف حمود عيد الهيلع، 78 عاما، شيع، الرجال : الصباحية، ق 2، ش 4، م 694، النساء : الفحيحيل، ق 3، ش 3، م 193، ت: 99874452

صالح حبيب حسن سالم، 78 عاما، يشيع الجمعة، الرجال : بنيد القار، حسينية عاشور، النساء : مبارك الكبير، ق 3، ش 23، م 3، ت: 99516931، 66688646