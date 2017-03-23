المهاجم خالد مسعود أدين سابقا باعتداءات وحيازة أسلحة

أعلنت الشرطة البريطانية أن المهاجم الذي نفذ هجوم لندن يدعى #خالد_مسعود، وهو من مواليد مدينة كنت في جنوب شرق إنجلترا، وعمره 52 عاما.

وذكرت الشرطة أن المهاجم المذكور أدين سابقا باعتداءات وحيازة أسلحة.

وأفادت بيان أن مسعود كان يعرف 'بعدة ألقاب' ويعيش في منطقة 'ويست ميدلاندز' التي تضم مدينة برمنغهام التي نفذت فيها الشرطة المسلحة عملية مداهمة ليل الاربعاء الخميس.

وشدد البيان على أن مسعود 'لم يكن مشمولا في أي تحقيقات جارية، ولم تكن هناك معلومات مخابراتية من قبل عن اعتزامه تنفيذ هجوم إرهابي'، مضيفا أن المذكور'لم يدان من قبل في أي جريمة تتعلق بالإرهاب'.

هذا وتبين من فحس سجلات شركة إيجار سيارات أن السيارة المستخدمة في الهجوم استؤجرت في برمنغهام.

مشهد من موقع الهجوم

وقبيل الإعلان هو هوية المهاجم، كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا #ماي في كلمة لها أمام البرلمان الخميس، بعد اعتداء الأربعاء الآثم، أن منفذ هجوم لندن، مولود في بريطانيا وكان موضع تحقيق لجهاز الاستخبارات البريطانية (ام آي 5) 'قبل سنوات' بشبهة التطرف العنيف، مضيفة أنه 'كان شخصية ثانوية في هذا التحقيق'.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة 'أعماق' التابعة لتنظيم 'داعش'، الخميس، مسؤولية التنظيم عن الهجوم على البرلمان البريطاني وسط لندن الذي أسفر، إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، وإصابة 40 شخصاً بجروح.

ونفذت الشرطة البريطانية، فجر الخميس، مداهمات في مدينة برمنغهام غداة اعتداء لندن الذي أودى بحياة 4 أشخاص إلى جانب منفذ الهجوم.

وقال مارك راولي قائد وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة البريطانية الخميس إن الشرطة ألقت القبض على 7 أشخاص وفتشت 6 مواقع بعد الهجوم الذي وقع قرب البرلمان الأربعاء. وقال رولي للصحفيين أمام مقر شرطة لندن: 'فتشنا ستة عناوين واعتقلنا سبعة. والتحقيقات في برمنغهام وأجزاء أخرى من البلاد مستمرة.'

وكانت صحف بريطانية أفادت بأن أفراد الشرطة داهموا مكتباً لتأجير السيارات قيل إن منفذ الاعتداء استأجر منه سيارة الهيونداي رباعية الدفع التي نفذ بها عملية الدهس بعد ظهر الأربعاء على جسر ويستمنستر وسط لندن.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية بأن الشرطة داهمت منزلاً في المدينة بعد ساعات على اعتداء #لندن.

وتعد مدينة #برمنغهام مركزا للمتطرفين البريطانيين، وسبق أن أقام فيها محمد عبريني، أحد منفذي اعتداءات #بروكسل و #باريس، قبل الاعتداءين.

يذكر أن شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية كانت أعلنت مساء الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر #البرلمان-البريطاني في وسط لندن، الأربعاء، أسفر، عن مقتل 4 أشخاص هم شرطي وثلاثة مدنيين إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، وإصابة 40 شخصاً بجروح. وقال قائد الشرطة في تصريح 'لا أريد أن أعلّق على هوية المهاجم، ولكننا نرجّح فرضية #الإرهاب'.

من جهته، أكد عمدة #لندن صادق خان أنه سيتم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من الآن وصاعدا للحفاظ على أمن المدينة، مشيراً إلى أن لندن ستبقى واحدة من أكثر المدن أمانا في العالم.