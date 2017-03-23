أبرز عناوين صحف الجمعة:- أعضاء «المناقصات» إلى الاستقالة.. العراق: 3 روايات حول مقتل 200 مدني في حي محرر بالموصل.. «هيئة الطرق».. إلغاء أو تعديل.. «التربية»: الأولوية للمعلمين الكويتيين

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23/3/2017  الآن - صحف محلية  11:43:38 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- أعضاء «المناقصات» إلى ...
من الجريدة

الجريدة

أعضاء «المناقصات» إلى الاستقالة

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«هيئة الطرق».. إلغاء أو تعديل

 تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان وتوزيع القسائم السنة المالية المقبلة

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خاطب وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بشأن ارض خيطان الجنوبي والتي تم التنازل عنها من قبل وزارة المالية لصالح الرعاية السكنية مؤخرا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 109 المتخذ في الاجتماع 3/2017 والقاضي بتكليف بلدية الكويت بإجراءات تطوير البنية التحتية في القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي حتى تتمكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اتخاذ اجراءاتها لتخصيص الموقع لصالح أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين.وأفاد أبل في كتابه الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه بأن المؤسسة ستفتح باب التخصيص في مشروع خيطان السكني وتوزيع القسائم على المواطنين خلال السنة المالية المقبلة لذلك يجب توريد المؤسسة بقرار تخصيص القطعتين 3 و4 في موقع خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية والمخطط التنظيمي موضحا عليه ارقام القسائم والمباني العامة والمحولات الكهربائية والطرق الرئيسية والفرعية مع الجدول الزمني لمراحل تطوير وتحديث البنى التحتية لأرض المشروع بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء وذكر التاريخ المتوقع لإصدار تصاريح البناء للمواطنين.بدوره، خاطب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري مدير عام البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن كتاب الوزير ابل الخاص بخيطان الجنوبي بصفة عامة وعاجلة.من جانب آخر، اعلن النائب عبدالله فهاد العنزي انه تقدم باقتراح برغبة لتحويل الأراضي المخصصة لمشروع المنتزه القومي التابع للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الي المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدف توسعة مشروع ابوحليفة السكني على ان تقوم البلدية بتخصيص موقع آخر للمنتزه في ابوحليفة بنفس المساحة.وبين فهاد ان هذا المقترح تم بهدف مناقشة الأمر مع حملة «متى نسكن الشبابية التطوعية» التي وفرت كافة المعلومات عن الأرض محل النقاش وكيف من الممكن ان تساهم التوسعة في توفير عدد كبير من الوحدات لصالح جموع المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية.بدوره، اكد رئيس حملة «متى نسكن التطوعية» مشعان الهاجري ان الحملة بعد ان انتهت من اعادة ارض خيطان الجنوبي لصالح الرعاية السكنية ليتمتع بها المواطنون اصحاب الطلبات الاسكانية قد بدأت بالسعي إلى ضم الأرض المخصصة لمشروع المنتزه القومي إلى توسعة مشروع ابوحليفة السكني نظرا لما يتمتع به الموقع من قرب المنطقة الحضرية والتي يطمح إليها اصحاب الطلبات الاسكانية بدلا عن المدن البعيدة، مؤكدا ان الحملة قد باشرت أعمالها بهذا الشأن وتمت مخاطبة مختلف الجهات الحكومية لمعرفة ان كانت هناك عوائق تعوق المشروع، كما تم رفع اقتراح برغبة الي مجلس الأمة الكويتي بهذا الشأن وقد تبنى المقترح النائب عبدالله فهاد مشكورا.وقال الهاجري تمت زيارة وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري برفقة النائب عبدالله فهاد للاطلاع على آخر المستجدات بشأن تطوير البنى التحتية للقطعتين 3 و4 في ارض خيطان الجنوبي خاصة بعد ان اعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عن ادراجها ضمن خطة توزيعات المؤسسة وفتح باب التخصيص عليها بعد الانتهاء من مشروع جنوب المطلاع السكني مباشرة.


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