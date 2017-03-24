قدم 5 مليون دينار لإنشاء ثانوية للتدريب المهني والتقني في دالوا

تم اليوم في أبيدجان التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية كوت ديفوار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً مقداره خمسة ملايين دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 17 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع ثانوية للتدريب المهني والتقني في دالوا . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلية على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .



وقدم القرض تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، حفظه الله ورعاه ، والتي أعلن عنها في المؤتمر العربي – الأفريقي الثالث والذي عقد في دولة الكويت في 19 – 20 نوفمبر 2013 بشأن قيام الصندوق بتقديم قروض ميسرة بمبلغ إجمالي يوازي مليار دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشاريع إنمائية في الدول الأفريقية خلال خمس سنوات .



وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن حكومة جمهورية كوت ديفوار ، معالي السيد/ أدما كوني – وزير المالية ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، السيد/ غانم سليمان الغنيمان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع السيد/ ثامر الفيلكاوي المدير الإقليمي لدول غرب أفريقيا في الصندوق .

يهدف المشروع المقترح إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية في كوت ديفوار ، وذلك من خلال تحسين وتوسعة التعليم الفني والمهني ، من خلال تشييد وتجهيز ثانوية للتعليم الفني والمهني في مدينة دالوا بمنطقة هوت – ساساندرا . والتي ستوفر خريجين من الكوادر الفنية والمهنية ، والتي ستتعاطى مع التحديات التكنولوجية العلمية بالقطاع العام والخاص . حيث ستلبي الحاجة الوطنية من العمالة الماهرة والمؤهلة للسوق الصناعي والتجاري . بالإضافة لمساهمته في تحسين جودة التعليم والتدريب في قطاع التعليم الفني والمهني ، الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد بشكل عام وفي منطقة هوت - ساساندرا بشكل خاص .

يتضمن المشروع تشييد وتجهيز مباني جديده لثانوية التعليم الفني والمهني ، وتوريد وتركيب الأثاث التعليمي ، ومعدات وأدوات ورش التدريب ، وتجهيز المناهج التعليمية وتدريب الكادر التعليمي، والدعم المؤسسي . ويشمل كذلك الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف .

يمثل قرض الصندوق المشار إليه آنفاً القرض الخامس الذي يقدمه الصندوق لجمهورية كوت ديفوار حيث سبق أن قدم لها الصندوق أربعة قروض بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 19.076 مليون دينار كويتي ، أي نحو 64.9 مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى منح ومعونات فنية بإجمالي 250 ألف دينار كويتي أي حوالي 850 ألف دولار أمريكي .









