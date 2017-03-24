تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة في جامبيا

قالت جامبيا إنها ستشكل لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة وستقدم تعويضات لضحايا حكومة الرئيس السابق يحيى جامع المتهمة بتعذيب وقتل معارضين.



وقال وزير العدل أبو بكر تمبادو في بيان أمس الخميس إن الحكومة ستحقق في أموال جامع الذي هرب إلى غينيا الاستوائية في يناير الماضي بعد حكم بدأ في عام 1994 باستيلائه على السلطة في انقلاب.



وخسر جامع الانتخابات في ديسمبر أمام الرئيس الحالي أداما يارو لكنه رفض قبول النتيجة. ولم يتنح عن المنصب إلا بعد ضغط من زعماء إقليميين أرسلوا قوات إلى جامبيا لإجباره على الرحيل.



ومنذ رحيله اتخذت حكومة بارو خطوات لإعادة حكم القانون وتعزيز القضاء.



وقال تمبادو 'ستتشكل خلال الأشهر الستة المقبلة لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة لتقديم التعويضات المناسبة للضحايا ومن المتوقع عقد جلسات علنية بحلول نهاية العام.'